До шести знаків Зодіаку можуть повернутися колишні: чим особливий ретроградний Меркурій у листопаді

З 9 по 29 листопада 2025 року Меркурій рухатиметься у зворотному напрямку — спершу через знак Стрільця, а потім через Скорпіона. За словами таролога Anton Tarology, цей період може стати часом повернення минулих стосунків і завершення старих історій для деяких знаків Зодіаку.

Ретроградний Меркурій листопад 2025

Перші десять днів (до 19 листопада) планета перебуватиме у Стрільці — тоді варто зберігати спокій: минуле навряд чи нагадуватиме про себе.



Після 19 листопада, коли Меркурій перейде у Скорпіона, активізуються глибокі емоції та пристрасті. Саме тоді, за словами експерта, у двері багатьох можуть "постукати" колишні.

Ретроградний Меркурій — це період переосмислення, підбиття підсумків і повернення до незавершених справ. Планета відповідає за комунікацію, мислення, новини та документи, тому в цей час можливі затримки, помилки або несподівані повороти.

Anton Tarology застерігає: у період ретроградності не варто підписувати важливі угоди, проходити косметологічні чи стоматологічні процедури та робити "уколи краси". Усі зміни краще відкласти до грудня.

Кому зірки пророкують повернення минулих почуттів

Овни можуть зіткнутися з поверненням старих знайомих, іноземних партнерів чи навіть колишніх. У центрі уваги — навчання та зміна цінностей.

Тельці матимуть шанс налагодити фінансові справи та, можливо, відновити стосунки з людиною з минулого.

Близнюки ризикують повернутися у старі емоційні історії або отримати пропозицію "почати все спочатку".

Раки можуть знову працювати з колишніми клієнтами чи колегами — а після 19 листопада відновити спілкування з екс-партнерами.

Леви зіткнуться з поверненням людей із минулого або переосмисленням теперішніх стосунків.

Діви можуть відчути потребу розібратися у стосунках із родиною, а також отримати звістку від колишніх.



Для решти знаків ретроградний Меркурій проявиться у фінансових питаннях, кар’єрі чи внутрішніх змінах — але спільною темою залишиться повернення до незавершених справ і людей, з якими колись були емоційні зв’язки. Нагадаємо, що астрологія, тарологія, нумерологія та інші подібні практики не є наукою. Вони мають розважальний характер і не повинні розглядатися як надійний інструмент для ухвалення рішень. У питаннях психології чи здоров’я варто звертатися до фахівців.

