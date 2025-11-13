Украинцам пока не следует ожидать, что ситуация со светом улучшится в ближайшие дни. Об этом во время пресс-конференции журналистам заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Когда ситуация с отключениями в Украине улучшится: что говорят в «Укрэнерго»

"Не могу гарантировать, что в ближайшие несколько дней ситуация вообще улучшится, и мы не будем выключать потребителей. Мы вынуждены это делать для сохранения энергосистемы", — подчеркнул он.

Впрочем, Зайченко дал обнадеживающий прогноз на следующие несколько недель. По его словам, за это время ситуация в энергетике "должна значительно улучшиться".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что из-за коррупции в энергетической сфере Украина начинает терять поддержку частных доноров, рассказал член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк в эфире КИЕВ24.

"Вчера мне позвонили частные доноры, которые должны были купить трансформатор для Сумской области. Они прочитали новости и сказали:

"Вы можете позволить себе купить не один трансформатор – вам известны все фамилии. Обращайтесь к ним". И отказались от помощи", – отметил политик.

Нагорняк добавил, что теперь будет сложно вести переговоры с партнерами о поддержке энергетики в преддверии зимы. По его словам, ситуация негативно отразится на международном имидже Украины, а россияне обязательно используют ее в своих целях.