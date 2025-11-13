Українцям поки що не слід очікувати, що ситуація зі світлом покращиться у найближчі дні. Про це під час пресконференції журналістам заявив очільник "Укренерго" Віталій Зайченко.

Коли ситуація з відключеннями в Україні покращиться: що кажуть в «Укренерго»

“Не можу гарантувати, що у найближчі кілька днів ситуація взагалі покращиться і ми не будемо вимикати споживачів. Ми змушені це робити задля збереження енергосистеми”, — наголосив він.

Втім, Зайченко дав обнадійливий прогноз на наступні кілька тижнів. З його слів, за цей час ситуація в енергетиці “має значно покращитися”.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що через корупцію в енергетичній сфері Україна починає втрачати підтримку приватних донорів, розповів член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк в етері КИЇВ24.

"Учора мені подзвонили приватні донори, які мали купити трансформатор для Сумської області. Вони прочитали новини й сказали:

"Ви можете дозволити собі купити не один трансформатор — вам відомі всі прізвища. Звертайтеся до них". І відмовилися від допомоги", – зазначив політик.

Нагорняк додав, що тепер буде складно вести переговори з партнерами про підтримку енергетики напередодні зими. За його словами, ситуація негативно вплине на міжнародний імідж України, а росіяни обов’язково використають її у своїх цілях.