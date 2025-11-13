Рубрики
Українцям поки що не слід очікувати, що ситуація зі світлом покращиться у найближчі дні. Про це під час пресконференції журналістам заявив очільник "Укренерго" Віталій Зайченко.
Коли ситуація з відключеннями в Україні покращиться: що кажуть в «Укренерго»
“Не можу гарантувати, що у найближчі кілька днів ситуація взагалі покращиться і ми не будемо вимикати споживачів. Ми змушені це робити задля збереження енергосистеми”, — наголосив він.
Втім, Зайченко дав обнадійливий прогноз на наступні кілька тижнів. З його слів, за цей час ситуація в енергетиці “має значно покращитися”.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що через корупцію в енергетичній сфері Україна починає втрачати підтримку приватних донорів, розповів член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк в етері КИЇВ24.
"Учора мені подзвонили приватні донори, які мали купити трансформатор для Сумської області. Вони прочитали новини й сказали:
"Ви можете дозволити собі купити не один трансформатор — вам відомі всі прізвища. Звертайтеся до них". І відмовилися від допомоги", – зазначив політик.
Нагорняк додав, що тепер буде складно вести переговори з партнерами про підтримку енергетики напередодні зими. За його словами, ситуація негативно вплине на міжнародний імідж України, а росіяни обов’язково використають її у своїх цілях.