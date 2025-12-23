logo

BTC/USD

87652

ETH/USD

2939.81

USD/UAH

42.1

EUR/UAH

49.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Энергия 2025 Когда украинские АЭС смогут вернуться к нормальному режиму работы: эксперт объяснил
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда украинские АЭС смогут вернуться к нормальному режиму работы: эксперт объяснил

Эксперт Геннадий Рябцев пояснил, что на подстанциях Укрэнерго, обеспечивающих передачу электроэнергии от АЭС к потребителям, зафиксированы многочисленные повреждения

23 декабря 2025, 18:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Украинские атомные электростанции, вынужденные сократить генерацию электроэнергии после очередной массированной атаки России, смогут вернуться к работе на полной мощности по меньшей мере через неделю.

Когда украинские АЭС смогут вернуться к нормальному режиму работы: эксперт объяснил

Хмельницкая АЭС. Фото: из открытых источников

Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Если с сегодняшнего дня неделю считать, то это минимум, чтобы выйти на полную мощность. Это при условии, если Укрэнерго найдет возможность переконфигурировать систему так, чтобы не нужно было что-то восстанавливать, заменять, условно говоря, трансформаторы", — сказал Рябцев.

Впрочем, если последствия вражеских ударов не позволят обойтись техническими перенастройками, процесс восстановления затянется. По словам эксперта, в таком случае продолжительность работ будет напрямую зависеть от характера и масштабов разрушений.

Рябцев пояснил, что на подстанциях Укрэнерго, обеспечивающих передачу электроэнергии от АЭС потребителям, зафиксированы многочисленные повреждения. Системы защиты второго уровня, по его словам, прикрывают только самые критические элементы, однако они не способны обезопасить объекты от прямого ракетного попадания.

"А множественные повреждения это то, что не под аркой. То есть трансформатор жив, а изоляторы, релешки, провода, арматура и прочее — поломаны. И все это нужно каким-то образом восстановить", — добавил Рябцев.

Как сообщал портал "Комментарии", в Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ) отреагировали на новые российские обстрелы украинских энергообъектов. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подтвердил, что Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции вынуждены были снизить мощность из-за повреждений электроподстанций российскими ударами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/economics/energetics/vidklyuchennya-svitla-v-ukrajini-ekspert-sprognozuvav-koli-aes-viydut-na-povnu-potuzhnist-13235199.html
Теги:

Новости

Все новости