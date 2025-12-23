Когда украинские АЭС смогут вернуться к нормальному режиму работы: эксперт объяснил

Украинские атомные электростанции, вынужденные сократить генерацию электроэнергии после очередной массированной атаки России, смогут вернуться к работе на полной мощности по меньшей мере через неделю.

Хмельницкая АЭС. Фото: из открытых источников

Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Если с сегодняшнего дня неделю считать, то это минимум, чтобы выйти на полную мощность. Это при условии, если Укрэнерго найдет возможность переконфигурировать систему так, чтобы не нужно было что-то восстанавливать, заменять, условно говоря, трансформаторы", — сказал Рябцев.

Впрочем, если последствия вражеских ударов не позволят обойтись техническими перенастройками, процесс восстановления затянется. По словам эксперта, в таком случае продолжительность работ будет напрямую зависеть от характера и масштабов разрушений.

Рябцев пояснил, что на подстанциях Укрэнерго, обеспечивающих передачу электроэнергии от АЭС потребителям, зафиксированы многочисленные повреждения. Системы защиты второго уровня, по его словам, прикрывают только самые критические элементы, однако они не способны обезопасить объекты от прямого ракетного попадания.

"А множественные повреждения это то, что не под аркой. То есть трансформатор жив, а изоляторы, релешки, провода, арматура и прочее — поломаны. И все это нужно каким-то образом восстановить", — добавил Рябцев.

