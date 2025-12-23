Коли українські АЕС зможуть повернутися до нормального режиму роботи: експерт пояснив

Українські атомні електростанції, які були змушені скоротити генерацію електроенергії після чергової масованої атаки Росії, зможуть повернутися до роботи на повній потужності щонайменше через тиждень.

Хмельницька АЕС. Фото: з відкритих джерел

Такий прогноз у коментарі УНІАН озвучив енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

"Якщо від сьогоднішнього дня тиждень рахувати, то це мінімум, аби вийти на повну потужність. Це за умови, якщо Укренерго знайде можливість переконфігурувати систему так, щоб не потрібно було щось відновлювати, замінювати, умовно кажучи, трансформатори", — сказав Рябцев.

Втім, якщо наслідки ворожих ударів не дозволять обійтися технічними переналаштуваннями, процес відновлення затягнеться. За словами експерта, у такому разі тривалість робіт напряму залежатиме від характеру та масштабів руйнувань.

Рябцев пояснив, що на підстанціях Укренерго, які забезпечують передачу електроенергії від АЕС до споживачів, зафіксовано численні пошкодження. Системи захисту другого рівня, за його словами, прикривають лише найкритичніші елементи, однак вони не здатні убезпечити об’єкти від прямого ракетного влучання.

"А множинні пошкодження це те про те, що не під аркою. Тобто трансформатор живий, а ізолятори, релешки, дроти, арматура та інше — поламані. І все це потрібно якимось чином відновити", — додав Рябцев.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Міжнародному агентстві з атомної енергетики (МАГАТЕ) відреагували на нові російські обстріли українських енергооб’єктів. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі підтвердив, що Хмельницька та Рівненська атомні електростанції вимушені були знизити потужність через пошкодження електропідстанцій російськими ударами.