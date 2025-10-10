В результате российской массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты обесточено значительное количество потребителей в г. Киев, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минэнерго.

Массированный удар по энергетике: где ввели графики отключения света

Энергетики уже приступили к оценке последствий и подготовке схемы заживления потребителей!

Для стабилизации ситуации в энергосистеме в части регионов применены аварийные отключения электроэнергии.

Аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона. Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, это помогает снизить нагрузку на систему", – отмечают в Минэнерго.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил о первых результатах ударов вглубь России, которые являются ответом на атаки оккупантов по украинским городам и объектам энергетической инфраструктуры.

"О наших ударах вглубь России, то есть наших ответов на российские удары. Есть позитив, потому что были разные у нас моменты, и сейчас мы уже говорим не об единичных случаях. Мы понимаем, что Усть-Луга, Приморск — достижимы. То, что произошло, — это действительно, на мой взгляд, большой успех", — подчеркнул президент Украины.