Недилько Ксения
Внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти, знеструмлена значна кількість споживачів у м. Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Міненерго.
Масований удар по енергетиці: де ввели графіки відключення світла
Енергетики вже приступили до оцінки наслідків і підготовки схеми заживлення споживачів!
Для стабілізації ситуації в енергосистемі у частині регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова української держави Володимир Зеленський повідомив про перші результати ударів вглиб Росії, які є відповіддю на атаки окупантів по українських містах та об’єктам енергетичної інфраструктури.
"Щодо наших ударів углиб Росії, тобто наших відповідей на російські удари. Є позитив, тому що були різні в нас моменти, і зараз ми вже говоримо не про поодинокі випадки. Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ – досяжні. Те, що відбулося, – це дійсно, на мій погляд, великий успіх", – наголосив президент України.