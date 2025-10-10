Внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти, знеструмлена значна кількість споживачів у м. Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Міненерго.

Масований удар по енергетиці: де ввели графіки відключення світла

Енергетики вже приступили до оцінки наслідків і підготовки схеми заживлення споживачів!

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у частині регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону. Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, це допомагає знизити навантаження на систему", – наголошують в Міненерго.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова української держави Володимир Зеленський повідомив про перші результати ударів вглиб Росії, які є відповіддю на атаки окупантів по українських містах та об’єктам енергетичної інфраструктури.

"Щодо наших ударів углиб Росії, тобто наших відповідей на російські удари. Є позитив, тому що були різні в нас моменти, і зараз ми вже говоримо не про поодинокі випадки. Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ – досяжні. Те, що відбулося, – це дійсно, на мій погляд, великий успіх", – наголосив президент України.