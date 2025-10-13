Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской и Донецкой областей. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителям. Принимаются меры по обеспечению стабильной работы энергосистемы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства энергетики.

Массовые отключения света по всей стране: что говорят в Минэнерго

Из-за предыдущего российского обстрела сложную ситуацию в ОЭС Украины – утром были вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской (для промышленных потребителей) и Кировоградской (частично) областях. Также в Черниговской области местным облэнерго применены почасовые отключения.

Аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона.

Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", – отмечают в Минэнерго.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сейчас в Украине начинается волна атак по энергосистеме. Только на этот раз Россия к этому подходит более "подготовлено", удары происходят и по газу и по линиям электропередач. Оккупанты атакуют транспортные пути, железную дорогу и т.д.

Восстановление энергетики требует средств, а долги по ЖКХ составляют миллионы гривен, тем временем в Украине действует мораторий на повышение тарифов на ЖКХ на период военного положения и 6 месяцев после завершения, в том числе на газ. Правильно ли это решение сейчас, когда нужны средства на восстановление энергетики? Или сейчас важнее защитить население, страдающее от войны? На эти вопросы для портала "Комментарии" ответила член комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ, народный депутат Украины Инна Совсун.