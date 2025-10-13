logo

BTC/USD

115389

ETH/USD

4179.66

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Энергия 2025 Массовые отключения света по всей стране: что говорят в Минэнерго
commentss НОВОСТИ Все новости

Массовые отключения света по всей стране: что говорят в Минэнерго

По областям применены аварийные отключения электроэнергии

13 октября 2025, 10:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской и Донецкой областей. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителям. Принимаются меры по обеспечению стабильной работы энергосистемы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства энергетики.

Массовые отключения света по всей стране: что говорят в Минэнерго

Массовые отключения света по всей стране: что говорят в Минэнерго

Из-за предыдущего российского обстрела сложную ситуацию в ОЭС Украины – утром были вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской (для промышленных потребителей) и Кировоградской (частично) областях. Также в Черниговской области местным облэнерго применены почасовые отключения.

Аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона.

Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", – отмечают в Минэнерго.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сейчас в Украине начинается волна атак по энергосистеме. Только на этот раз Россия к этому подходит более "подготовлено", удары происходят и по газу и по линиям электропередач. Оккупанты атакуют транспортные пути, железную дорогу и т.д.

Восстановление энергетики требует средств, а долги по ЖКХ составляют миллионы гривен, тем временем в Украине действует мораторий на повышение тарифов на ЖКХ на период военного положения и 6 месяцев после завершения, в том числе на газ. Правильно ли это решение сейчас, когда нужны средства на восстановление энергетики? Или сейчас важнее защитить население, страдающее от войны? На эти вопросы для портала "Комментарии" ответила член комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ, народный депутат Украины Инна Совсун.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости