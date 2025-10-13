Масові відключення світла по всій країні: що кажуть в Міненерго

Рубрики
Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам. Вживаються заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Міністерства енергетики.
Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в ОЕС України – вранці були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях. Також у Чернігівській області місцевим обленерго застосовано погодинні відключення.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
"Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону.
Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", – наголошують в Міненерго.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що наразі в Україні починається хвиля атак по енергосистемі. Тільки цього разу Росія до цього підходить більш "підготовлено", удари відбуваються і по газу, і по лініях електропередач. Окупанти атакують транспортні шляхи, залізницю тощо.
Відновлення енергетики потребує коштів, а борги за ЖКГ становлять мільйони гривень, тим часом в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на ЖКГ на період воєнного стану та 6 місяців після завершення, зокрема на газ. Чи слушне це рішення зараз, коли потрібні кошти на відновлення енергетики? Або зараз важливіше захистити населення, яке і так страждає від війни? На ці питання для порталу "Коментарі" відповіла член комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП, народна депутатка України Інна Совсун.