logo

BTC/USD

87777

ETH/USD

2924.84

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Энергия 2025 На этой неделе ожидается положительная динамика в энергетике: что прогнозируют
commentss НОВОСТИ Все новости

На этой неделе ожидается положительная динамика в энергетике: что прогнозируют

Эксперт отмечает, что энергетическую систему восстанавливают после атак

24 ноября 2025, 14:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что ситуация в энергосистеме уже улучшилась по сравнению с периодом сразу после атаки, и на этой неделе ожидается положительная динамика.

На этой неделе ожидается положительная динамика в энергетике: что прогнозируют

На этой неделе ожидается положительная динамика в энергетике: что прогнозируют

Харченко отметил, что атомные станции работают на полную мощность, идет восстановление высоковольтных сетей и оборудования. Одна из подстанций, куда этой ночью попали шесть дронов, по его словам, сможет вернуться к работе через несколько часов.

Он отметил, что мероприятия по подготовке к отопительному сезону, в частности, фортификационная защита объектов энергетики, демонстрируют эффективность. В то же время эксперт отметил, что для полного восстановления системы нужны 6-7 недель без новых атак, что маловероятно.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Днепропетровская областная власть готовит обращение к правительству об увеличении периметра территорий, где не будут применяться плановые отключения электроэнергии. Предлагают расширить зону до 40 км и включить громады Синельниковского и Павлоградского районов. Об этом пишет "Наш город" со ссылкой на областные власти.

Прифронтовые территории — Покровское, Межевая, Новопавловка, Васильковка, Павлоград и Никопольщина — ежедневно терпят российские удары. Разрушаются дома, бизнесы закрываются, люди уезжают. Областные власти подчеркивают: чтобы сохранить жизнь в громадах, нужны экономические решения уже сейчас. Речь идет о поддержке медиков, увеличении доли НДФЛ для местных бюджетов с 60% до 64%, что даст громадам дополнительные ресурсы на компенсацию тарифов и содержание инфраструктуры.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости