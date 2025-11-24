Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что ситуация в энергосистеме уже улучшилась по сравнению с периодом сразу после атаки, и на этой неделе ожидается положительная динамика.

На этой неделе ожидается положительная динамика в энергетике: что прогнозируют

Харченко отметил, что атомные станции работают на полную мощность, идет восстановление высоковольтных сетей и оборудования. Одна из подстанций, куда этой ночью попали шесть дронов, по его словам, сможет вернуться к работе через несколько часов.

Он отметил, что мероприятия по подготовке к отопительному сезону, в частности, фортификационная защита объектов энергетики, демонстрируют эффективность. В то же время эксперт отметил, что для полного восстановления системы нужны 6-7 недель без новых атак, что маловероятно.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Днепропетровская областная власть готовит обращение к правительству об увеличении периметра территорий, где не будут применяться плановые отключения электроэнергии. Предлагают расширить зону до 40 км и включить громады Синельниковского и Павлоградского районов. Об этом пишет "Наш город" со ссылкой на областные власти.

Прифронтовые территории — Покровское, Межевая, Новопавловка, Васильковка, Павлоград и Никопольщина — ежедневно терпят российские удары. Разрушаются дома, бизнесы закрываются, люди уезжают. Областные власти подчеркивают: чтобы сохранить жизнь в громадах, нужны экономические решения уже сейчас. Речь идет о поддержке медиков, увеличении доли НДФЛ для местных бюджетов с 60% до 64%, что даст громадам дополнительные ресурсы на компенсацию тарифов и содержание инфраструктуры.