Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що ситуація в енергосистемі вже покращилась порівняно з періодом одразу після атаки, і цього тижня очікується позитивна динаміка.

Цього тижня очікується позитивна динаміка в енергетиці: що прогнозують

Харченко зазначив, що атомні станції працюють на повну потужність, триває відновлення високовольтних мереж та обладнання. Одна з підстанцій, куди цієї ночі влучили шість дронів, за його словами, зможе повернутися до роботи за кілька годин.

Він наголосив, що заходи з підготовки до опалювального сезону, зокрема фортифікаційний захист об’єктів енергетики, демонструють ефективність. Водночас експерт зазначив, що для повного відновлення системи потрібні 6–7 тижнів без нових атак, що наразі малоймовірно.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Дніпропетровська обласна влада готує звернення до уряду про збільшення периметра територій, де не застосовуватимуть планові відключення електроенергії. Пропонують розширити зону до 40 км та включити громади Синельниківського і Павлоградського районів. Про це пише “Наше місто” з посиланням на обласну владу.

Прифронтові території — Покровське, Межова, Новопавлівка, Васильківка, Павлоград та Нікопольщина — щодня зазнають російських ударів. Руйнуються будинки, бізнеси закриваються, люди виїжджають. Обласна влада наголошує: щоб зберегти життя у громадах, потрібні економічні рішення вже зараз. Мова про підтримку медиків, збільшення частки ПДФО для місцевих бюджетів із 60% до 64%, що дасть громадам додаткові ресурси на компенсацію тарифів та утримання інфраструктури.