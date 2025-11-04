Украинцы должны теплее одеваться, чем прогревать помещение до комфортной температуры, чтобы экономить электроэнергию. Такое заявление в эфире национального телемарафона "Единые новости" сделал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

«Наденьте еще один свитер»: в «Укрэнерго» призвали украинцев не прогревать сильно дома

" Бытовые потребители, являющиеся сейчас крупнейшим потребителем электроэнергии в Украине, должны в первую очередь менять свое поведение. Нужно не доводить температуру в помещениях, пожалуй, до максимально комфортных 20-22 °C, а надеть дополнительный свитер и этим помочь нашей энергосистеме справиться с теми вызовами, в которых мы работаем ", – отметил чиновник.

Виталий Зайченко также попросил не включать несколько мощных устройств одновременно в пиковые часы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что страна-агрессор пытается добиться тотального отключения электроэнергии в Украине, чтобы усилить социальное напряжение внутри государства и посеять панику среди украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Il Foglio рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов Кирилл Буданов.

"Не секрет, что россияне хотят вызвать тотальное отключение электроэнергии в Украине. По этой причине: по их мнению, эти атаки оказывают влияние на социально незащищенные слои украинского населения", — отметил главный разведчик страны.

Буданов отметил, что россияне рассчитывают, прежде всего, на уязвимость граждан с низким уровнем дохода. Ведь люди со средним и высоким уровнем дохода располагают всеми видами устройств, необходимых для преодоления отключения электроэнергии, инверторы и аккумуляторы. У некоторых даже есть частные генераторы, с помощью которых могут отапливать и освещать свои дома.