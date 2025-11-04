logo

BTC/USD

103734

ETH/USD

3487.1

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Энергия 2025 «Наденьте еще один свитер»: в «Укрэнерго» призвали украинцев не прогревать сильно дома
commentss НОВОСТИ Все новости

«Наденьте еще один свитер»: в «Укрэнерго» призвали украинцев не прогревать сильно дома

«Укрнерего» отмечает, что следует лучше одеваться и экономить электроэнергию

4 ноября 2025, 10:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Украинцы должны теплее одеваться, чем прогревать помещение до комфортной температуры, чтобы экономить электроэнергию. Такое заявление в эфире национального телемарафона "Единые новости" сделал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

«Наденьте еще один свитер»: в «Укрэнерго» призвали украинцев не прогревать сильно дома

«Наденьте еще один свитер»: в «Укрэнерго» призвали украинцев не прогревать сильно дома

"Бытовые потребители, являющиеся сейчас крупнейшим потребителем электроэнергии в Украине, должны в первую очередь менять свое поведение. Нужно не доводить температуру в помещениях, пожалуй, до максимально комфортных 20-22 °C, а надеть дополнительный свитер и этим помочь нашей энергосистеме справиться с теми вызовами, в которых мы работаем", – отметил чиновник.

Виталий Зайченко также попросил не включать несколько мощных устройств одновременно в пиковые часы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что страна-агрессор пытается добиться тотального отключения электроэнергии в Украине, чтобы усилить социальное напряжение внутри государства и посеять панику среди украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Il Foglio рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов Кирилл Буданов.

"Не секрет, что россияне хотят вызвать тотальное отключение электроэнергии в Украине. По этой причине: по их мнению, эти атаки оказывают влияние на социально незащищенные слои украинского населения", — отметил главный разведчик страны.

Буданов отметил, что россияне рассчитывают, прежде всего, на уязвимость граждан с низким уровнем дохода. Ведь люди со средним и высоким уровнем дохода располагают всеми видами устройств, необходимых для преодоления отключения электроэнергии, инверторы и аккумуляторы. У некоторых даже есть частные генераторы, с помощью которых могут отапливать и освещать свои дома.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости