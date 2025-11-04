Українці мали б тепліше вдягатися, ніж прогрівати приміщення до комфортної температури, щоб заощаджувати електроенергію. Таку заяву в етері національного телемарафону "Єдині новини" зробив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

«Одягніть ще один светр»: в «Укренерго» закликали українців не прогрівати сильно домівки

" Побутові споживачі, які є зараз найбільшим споживачем електроенергії в Україні, мають в першу чергу змінювати свою поведінку. Потрібно не доводити температуру в приміщеннях, мабуть, до тих максимально комфортних 20-22 °C, а одягнути додатковий світер і цим допомогти нашій енергосистемі справитися з тими викликами, в яких ми працюємо ", – зазначив посадовець.

Віталій Зайченко також попросив не вмикати кілька потужних приладів одночасно в пікові години.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що країна-агресор намагається домогтися тотального відключення електроенергії в Україні, щоб посилити соціальну напругу всередині держави та посіяти паніку серед українців. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Il Foglio розповів голова ГУР Міноборони Кирило Буданов Кирило Буданов.

"Не секрет, що росіяни хочуть викликати тотальне відключення електроенергії в Україні. З цієї причини: на їхню думку, ці атаки мають вплив на соціально незахищені верстви українського населення", — зазначив головний розвідник країни.

Буданов зазначив, що росіяни розраховують насамперед на вразливість громадян із низьким рівнем доходу. Адже люди з середнім і високим рівнем доходу мають у своєму розпорядженні всі види пристроїв, необхідних для подолання відключення електроенергії, інвертори та акумулятори. Деякі навіть мають приватні генератори, за допомогою яких можуть опалювати та освітлювати свої будинки.