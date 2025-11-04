Рубрики
Недилько Ксения
Українці мали б тепліше вдягатися, ніж прогрівати приміщення до комфортної температури, щоб заощаджувати електроенергію. Таку заяву в етері національного телемарафону "Єдині новини" зробив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.
«Одягніть ще один светр»: в «Укренерго» закликали українців не прогрівати сильно домівки
Віталій Зайченко також попросив не вмикати кілька потужних приладів одночасно в пікові години.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що країна-агресор намагається домогтися тотального відключення електроенергії в Україні, щоб посилити соціальну напругу всередині держави та посіяти паніку серед українців. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Il Foglio розповів голова ГУР Міноборони Кирило Буданов Кирило Буданов.
"Не секрет, що росіяни хочуть викликати тотальне відключення електроенергії в Україні. З цієї причини: на їхню думку, ці атаки мають вплив на соціально незахищені верстви українського населення", — зазначив головний розвідник країни.
Буданов зазначив, що росіяни розраховують насамперед на вразливість громадян із низьким рівнем доходу. Адже люди з середнім і високим рівнем доходу мають у своєму розпорядженні всі види пристроїв, необхідних для подолання відключення електроенергії, інвертори та акумулятори. Деякі навіть мають приватні генератори, за допомогою яких можуть опалювати та освітлювати свої будинки.