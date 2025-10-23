Кабмин принял решение продлить действие Положения о специальных обязанностях (ПСО) для участников рынка электрической энергии до 30 апреля 2026 года. Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина.

Правительство установило цены на электроэнергию: что известно

После 31 октября 2025 сохраняются действующие тарифы для бытовых потребителей:

4,32 грн/кВтч — базовая цена;

2,64 грн/кВтч — льготный тариф для домохозяйств, использующих электроотопительные установки, в пределах до 2000 кВтч/мес в период с 1 октября 2025 по 30 апреля 2026 года.

Таким образом, государство фактически замораживает тарифы на электроэнергию еще на полгода, удерживая баланс между социальными гарантиями для населения и потребностями энергетического сектора в условиях войны, отмечает нардепка.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сейчас в Украине начинается волна атак по энергосистеме. Только на этот раз Россия к этому подходит более "подготовлено", удары происходят и по газу и по линиям электропередач. Оккупанты атакуют транспортные пути, железную дорогу и т.д.

Восстановление энергетики требует средств, а долги по ЖКХ составляют миллионы гривен, тем временем в Украине действует мораторий на повышение тарифов на ЖКХ на период военного положения и 6 месяцев после завершения, в том числе на газ. Правильно ли это решение сейчас, когда нужны средства на восстановление энергетики? Или сейчас важнее защитить население, страдающее от войны? На эти вопросы для портала "Комментарии" ответила член комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ, народная депутат Украины Инна Совсун.