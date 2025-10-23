logo

BTC/USD

110052

ETH/USD

3884.06

USD/UAH

41.9

EUR/UAH

48.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Энергия 2025 Правительство установило цены на электроэнергию: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Правительство установило цены на электроэнергию: что известно

Правительство продлило фиксированные цены на электроэнергию до апреля 2026 года

23 октября 2025, 18:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Кабмин принял решение продлить действие Положения о специальных обязанностях (ПСО) для участников рынка электрической энергии до 30 апреля 2026 года. Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина.

Правительство установило цены на электроэнергию: что известно

Правительство установило цены на электроэнергию: что известно

После 31 октября 2025 сохраняются действующие тарифы для бытовых потребителей:

4,32 грн/кВтч — базовая цена;

2,64 грн/кВтч — льготный тариф для домохозяйств, использующих электроотопительные установки, в пределах до 2000 кВтч/мес в период с 1 октября 2025 по 30 апреля 2026 года.

Таким образом, государство фактически замораживает тарифы на электроэнергию еще на полгода, удерживая баланс между социальными гарантиями для населения и потребностями энергетического сектора в условиях войны, отмечает нардепка.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сейчас в Украине начинается волна атак по энергосистеме. Только на этот раз Россия к этому подходит более "подготовлено", удары происходят и по газу и по линиям электропередач. Оккупанты атакуют транспортные пути, железную дорогу и т.д.

Восстановление энергетики требует средств, а долги по ЖКХ составляют миллионы гривен, тем временем в Украине действует мораторий на повышение тарифов на ЖКХ на период военного положения и 6 месяцев после завершения, в том числе на газ. Правильно ли это решение сейчас, когда нужны средства на восстановление энергетики? Или сейчас важнее защитить население, страдающее от войны? На эти вопросы для портала "Комментарии" ответила член комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ, народная депутат Украины Инна Совсун.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости