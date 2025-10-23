Кабмін ухвалив рішення продовжити дію Положення про спеціальні обов’язки (ПСО) для учасників ринку електричної енергії — до 30 квітня 2026 року. Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна.

Уряд встановив ціни на електроенергію: що відомо

Після 31 жовтня 2025 року зберігаються чинні тарифи для побутових споживачів:

4,32 грн/кВт·год — базова ціна;

2,64 грн/кВт·год — пільговий тариф для домогосподарств, які використовують електроопалювальні установки, у межах до 2000 кВт·год/міс у період з 1 жовтня 2025 по 30 квітня 2026 року.

Таким чином, держава фактично заморожує тарифи на електроенергію ще на пів року, утримуючи баланс між соціальними гарантіями для населення та потребами енергетичного сектору в умовах війни, наголошує нардепка.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що наразі в Україні починається хвиля атак по енергосистемі. Тільки цього разу Росія до цього підходить більш "підготовлено", удари відбуваються і по газу, і по лініях електропередач. Окупанти атакують транспортні шляхи, залізницю тощо.

