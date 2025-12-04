Россияне серьезно повредили Херсонскую ТЭЦ: без тепла – десятки тысяч человек

В последние дни российские оккупанты интенсивно атаковали Херсонскую ТЭЦ — били дронами, артиллерией и другими видами вооружения.

Полностью гражданский объект, обеспечивавший горожан теплом, получил серьезные разрушения: повреждены помещения и оборудование станции. Террористы еще раз воюют против мирного населения. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Из-за этого работа ТЭЦ приостановлена. Без тепла осталось 470 домов — более 40,5 тысяч абонентов.

"Учитывая ситуацию, собираю оперативное совещание. Будем рассматривать варианты альтернативного теплоснабжения для тех домов, которые были подключены к ТЭЦ.

Параллельно ведем переговоры с партнерами, чтобы обеспечить херсонцев электрическими обогревателями и другими обогревательными средствами.

В городе продолжают работать Пункты незламности. Там можно согреться, зарядить телефон и связаться с родными.

Также работает областной контактный центр: 0800 101 102 и 0800 330 951. Есть вопросы или нуждаетесь в помощи — звоните по телефону", – подчеркнул глава области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что этой зимой украинцы снова готовятся к повышенным рискам перебоев с отоплением. Несмотря на усилия коммунальных служб, удары по энергетической инфраструктуре время от времени покидают дома без тепла.

В первую очередь — "герметизация" помещения. Больше всего тепла убегает через окна, поэтому их следует "упаковать" резиновыми уплотнителями или специальными лентами. Аналогично – входная дверь: щели следует пройти монтажной пеной или герметиком.