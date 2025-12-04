logo_ukra

BTC/USD

92959

ETH/USD

3185.95

USD/UAH

42.2

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Енергія 2025 Росіяни серйозно пошкодили Херсонську ТЕЦ: без тепла – десятки тисяч людей
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни серйозно пошкодили Херсонську ТЕЦ: без тепла – десятки тисяч людей

Окупанти продовжують тероризувати українців на початку зими

4 грудня 2025, 13:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Впродовж останніх днів російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ — били дронами, артилерією та іншими видами озброєння.

Росіяни серйозно пошкодили Херсонську ТЕЦ: без тепла – десятки тисяч людей

Росіяни серйозно пошкодили Херсонську ТЕЦ: без тепла – десятки тисяч людей

Повністю цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення і обладнання станції. Терористи вкотре воюють проти мирного населення. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через це роботу ТЕЦ призупинено. Без тепла залишилися 470 будинків — понад 40,5 тисячі абонентів.

"З огляду на ситуацію збираю оперативну нараду. Будемо розглядати варіанти альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під’єднані до ТЕЦ.

Паралельно ведемо перемовини з партнерами, щоб забезпечити херсонців електричними обігрівачами та іншими засобами для обігріву.

У місті продовжують працювати Пункти незламності. Там можна зігрітися, зарядити телефон і зв’язатися з рідними.

Також працює обласний контактний центр: 0800 101 102 та 0800 330 951. Маєте питання чи потребуєте допомоги — телефонуйте", – наголосив очільник області.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що цієї зими українці знову готуються до підвищених ризиків перебоїв з опаленням. Незважаючи на зусилля комунальних служб, удари по енергетичній інфраструктурі час від часу залишають будинки без тепла. Експерти наголошують: навіть якщо ваш дім погано утеплений, є ряд простих рішень, які допоможуть зберегти тепло та комфорт.

Насамперед — "герметизація" приміщення. Найбільше тепла тікає через вікна, тому їх варто "запакувати" гумовими ущільнювачами або спеціальними стрічками. Аналогічно – вхідні двері: щілини варто пройти монтажною піною чи герметиком.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини