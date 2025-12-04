Впродовж останніх днів російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ — били дронами, артилерією та іншими видами озброєння.

Росіяни серйозно пошкодили Херсонську ТЕЦ: без тепла – десятки тисяч людей

Повністю цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення і обладнання станції. Терористи вкотре воюють проти мирного населення. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через це роботу ТЕЦ призупинено. Без тепла залишилися 470 будинків — понад 40,5 тисячі абонентів.

"З огляду на ситуацію збираю оперативну нараду. Будемо розглядати варіанти альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під’єднані до ТЕЦ.

Паралельно ведемо перемовини з партнерами, щоб забезпечити херсонців електричними обігрівачами та іншими засобами для обігріву.

У місті продовжують працювати Пункти незламності. Там можна зігрітися, зарядити телефон і зв’язатися з рідними.

Також працює обласний контактний центр: 0800 101 102 та 0800 330 951. Маєте питання чи потребуєте допомоги — телефонуйте", – наголосив очільник області.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що цієї зими українці знову готуються до підвищених ризиків перебоїв з опаленням. Незважаючи на зусилля комунальних служб, удари по енергетичній інфраструктурі час від часу залишають будинки без тепла. Експерти наголошують: навіть якщо ваш дім погано утеплений, є ряд простих рішень, які допоможуть зберегти тепло та комфорт.

Насамперед — "герметизація" приміщення. Найбільше тепла тікає через вікна, тому їх варто "запакувати" гумовими ущільнювачами або спеціальними стрічками. Аналогічно – вхідні двері: щілини варто пройти монтажною піною чи герметиком.