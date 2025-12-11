Чтобы снизить отключение электроэнергии, правительство приняло решение перераспределить потребление, увеличить производство (где это возможно) и направить дополнительные объемы для бытовых потребителей.

Среди критических предприятий – цирки, театры и тренажерные залы: кому свет нужнее

Решение готовили по итогам специального совещания, которое премьер-министр Юлия Свириденко провела 9 декабря с участием министров и руководства крупнейших энергокомпаний.

"Работаем над сокращением их продолжительности (отключений – ред.). Готовим ряд решений правительства, чтобы перераспределить потребление и направить электроэнергию для бытовых потребителей", — прокомментировала премьер.

Еще до принятия решения источники издания РБК-Украина сообщали, что правительство хочет пересмотреть перечень объектов критической инфраструктуры, поскольку их составляют местные власти, включающие туда предприятия не особой важности.

К тому же, на одной линии с такими объектами могут находиться потребители, работа которых не имеет критического значения, но они также не отключаются и создают дополнительную нагрузку на энергосистему.

"Сейчас на линиях с критически важными объектами находятся многие потребители. И отключение таких потребителей не касается, что вызывает недовольство остающихся без света", — сказал собеседник издания.

Кабмин действительно решил пересмотреть перечень критически важных объектов, которым гарантируется приоритетное электроснабжение. Причем сделать это нужно через 2 дня. За этот короткий период все списки критической инфраструктуры должны быть пересмотрены и вычищены от объектов, которые не могут считаться критически важными.

Сделать это в столь короткие сроки практически невозможно, считает эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев. "Списки составляют местные органы власти. Сейчас в разряд "критички" включены и цирки, и театры, тренажерные залы, возможно, большие торговые центры", — отметил он.

По мнению Рябцева, большинство предприятий в перечне "критических" не могут считаться таковыми. "В перечне защищенных потребителей 2/3 не имеют к объектам критической инфраструктуры никакого отношения", – отметил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в одном из интервью сообщил журналистке в прямом эфире, что сейчас в энергетической инфраструктуре Украины якобы недостаточно ресурсов для восстановления, а имеющихся резервов хватит еще на 2-3 атаки России. Своим заявлением он разозлил украинцев, которые уже пишут, что эксперт дает подсказки и план действий врагу.