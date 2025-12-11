Щоб зменшити відключення електроенергії, уряд ухвалив рішення перерозподілити споживання, збільшити виробництво (де це можливо) і спрямувати додаткові обсяги для побутових споживачів.

Серед критичних підприємств – цирки, театри і тренажерні зали: кому світло потрібніше

Рішення готували за підсумками спеціальної наради, яку прем'єр-міністр Юлія Свириденко провела 9 грудня за участю міністрів і керівництва найбільших енергокомпаній.

"Працюємо над скороченням їхньої тривалості (відключень — ред.). Готуємо низку рішень уряду, щоб перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів", — прокоментувала прем'єр.

Ще до ухвалення рішення джерела видання РБК-Україна повідомляли, що уряд хоче переглянути перелік об'єктів критичної інфраструктури, оскільки їх складає місцева влада, яка включає туди підприємства не особливої важливості.

До того ж на одній лінії з такими об'єктами можуть перебувати споживачі, робота яких не має критичного значення, але вони також не відключаються і створюють додаткове навантаження на енергосистему.

"Зараз на лініях із критично важливими об'єктами перебуває багато споживачів. І відключення таких споживачів не стосується, що викликає невдоволення тих, хто залишається без світла", — сказав співрозмовник видання.

Кабмін дійсно вирішив переглянути перелік критично важливих об'єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання. Причому зробити це потрібно за 2 дні. За цей короткий період усі списки критичної інфраструктури мають бути переглянуті та "вичищені" від об'єктів, які не можуть вважатися критично важливими.

Зробити це в такі короткі терміни практично неможливо, вважає експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев. "Списки складають місцеві органи влади. Зараз до розряду "критички" включено і цирки, і театри, тренажерні зали, можливо, великі торгові центри", — зазначив він.

На думку Рябцева, більшість підприємств у переліку "критичних" не можуть вважатися такими. "У переліку захищених споживачів 2/3 не мають до об'єктів критичної інфраструктури жодного відношення", — зазначив він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в одному з інтерв’ю повідомив журналістці у прямому етері, що наразі в енергетичній інфраструктурі України нібито недостатньо ресурсів для відновлення, а резервів, тих, що є, вистачить ще на 2-3 атаки Росії. Своєю заявою він розлютив українців, які вже пишуть, що експерт дає підказки та план дій ворогу.