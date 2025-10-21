Этой зимой в Украине могут быть "два мира": регионы, где нет ни света, ни газа, и регионы, где будет позже подано тепло или почасовые отключения. Такой прогноз в эфире Ранок.LIVE дала внефракционная нардепка Оксана Савчук.

В Раде отметили: в этом году в Украине будут царить «два мира»

Она заявила, что причина не только в обстрелах инфраструктуры, но и в финансовой нагрузке на общины:

" Разница в тарифах, которую они должны доплачивать лично. И это тоже не всем общинам по силам. Долги за потребленный газ во многих общинах тоже достаточно велики".

По словам Савчук, уже сейчас полный блекаут в Черниговской области — люди сидят без тепла и воды. В подобной ситуации Сумщина, Полтавщина, части Харьковщины, Днепровщины и Запорожья. По мнению нардепки, без достаточного количества средств ПВО ситуация будет только ухудшаться.

"Отремонтировать газопровод или теплоэлектростанцию — это не делается за час-два. И если постоянно прилетают ракеты, дроны, обстрелы – это не так просто", – подчеркнула политика.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера после обеда россияне ударили по Полтавскому району модифицированным КАБом. Украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов отмечает, что это был не совсем привычный КАБ в формате авиабомбы с крылышками.

"Это изделие больше напоминает по форме крылатую ракету, в которой прямо с завода все собрано в одном корпусе. Название оружия УМПБ-5. На данный момент мы достоверно ничего точно не знаем по поводу этих бомб! Все выводы экспертов базируются на аналогичных разработках и на предыдущих аналогах, в том числе УМПБ Д-30СН. УМПБ-5 в целом виде никто не видел и не изучал! Могу только сказать, что диаметр изделия 30 см", – отмечает эксперт.