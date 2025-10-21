Рубрики
Цієї зими в Україні можуть бути "два світи": регіони, де немає ні світла, ні газу, і регіони, де буде пізніше подано тепло або погодинні відключення. Такий прогноз в ефірі Ранок.LIVE дала позафракційна нардепка Оксана Савчук.
У Раді наголосили: цього року в Україні пануватимуть «два світи»
Вона заявила, що причина не лише в обстрілах інфраструктури, а й у фінансовому навантаженні на громади:
За словами Савчук, вже зараз є повний блекаут у Чернігівській області — люди сидять без тепла і води. У подібній ситуації Сумщина, Полтавщина, частини Харківщини, Дніпровщина і Запоріжжя. На думку нардепки, без достатньої кількості засобів ППО ситуація тільки погіршуватиметься.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора по обіді росіяни вдарили по Полтавському району модифікованим КАБом. Український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов наголошує, що це був не зовсім звичний КАБ у форматі авіабомби з крильцями.
"Цей виріб більше нагадує за формою крилату ракету, в якій прямо з заводу все зібрано в одному корпусі. Назва зброї УМПБ-5. На даний момент ми достовірно нічого точно не знаємо щодо цих бомб! Всі висновки експертів базуються на аналогічних розробках і на попередніх аналогах, зокрема УМПБ Д-30СН. УМПБ-5 в цілому вигляді ніхто не бачив і не вивчав! Можу лише сказати, що діаметр виробу 30 см", – зазначає експерт.