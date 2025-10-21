Цієї зими в Україні можуть бути "два світи": регіони, де немає ні світла, ні газу, і регіони, де буде пізніше подано тепло або погодинні відключення. Такий прогноз в ефірі Ранок.LIVE дала позафракційна нардепка Оксана Савчук.

У Раді наголосили: цього року в Україні пануватимуть «два світи»

Вона заявила, що причина не лише в обстрілах інфраструктури, а й у фінансовому навантаженні на громади:

" Різниця в тарифах, яку вони мають доплачувати особисто. І це теж не всім громадам під силу. Борги за спожитий газ в багатьох громадах є теж досить великі".

За словами Савчук, вже зараз є повний блекаут у Чернігівській області — люди сидять без тепла і води. У подібній ситуації Сумщина, Полтавщина, частини Харківщини, Дніпровщина і Запоріжжя. На думку нардепки, без достатньої кількості засобів ППО ситуація тільки погіршуватиметься.

"Відремонтувати газопровід чи теплоелектростанцію — це ж не робиться за годину-дві. І якщо постійно прилітають ракети, дрони, обстріли — це не так просто", – наголосила політикиня.

