Со вчерашнего времени общее время обесточений в большинстве регионов Украины по сравнению с предыдущими днями существенно уменьшилось. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал председатель Правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

В Украине ситуация с отключениями света улучшилась – Зайченко

По его словам, добиться такого результата удалось благодаря самоотверженной круглосуточной работе украинских энергетиков и накопленному запасу оборудования. Сохранится ли тенденция к сокращению периода ограничений и дальше – будет зависеть от частоты и интенсивности последующих российских обстрелов, – отметил Виталий Зайченко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Днепропетровская областная власть готовит обращение к правительству об увеличении периметра территорий, где не будут применяться плановые отключения электроэнергии. Предлагают расширить зону до 40 км и включить громады Синельниковского и Павлоградского районов. Об этом пишет "Наш город" со ссылкой на областные власти.

Прифронтовые территории — Покровское, Межевая, Новопавловка, Васильковка, Павлоград и Никопольщина — ежедневно терпят российские удары. Разрушаются дома, бизнесы закрываются, люди уезжают. Областные власти подчеркивают: чтобы сохранить жизнь в громадах, нужны экономические решения уже сейчас. Речь идет о поддержке медиков, увеличении доли НДФЛ для местных бюджетов с 60% до 64%, что даст общинам дополнительные ресурсы на компенсацию тарифов и содержание инфраструктуры.