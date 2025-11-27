logo_ukra

В Україні ситуація з відключеннями світла покращилася – Зайченко

В «Укренерго» наголошують, що відключення світла скоротилися

27 листопада 2025, 15:39
Автор:
Недилько Ксения

Відучора загальний час знеструмлень у більшості регіонів України, порівняно з попередніми днями, суттєво зменшився. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" розповів голова Правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

За його словами, досягти такого результату вдалося завдяки самовідданій цілодобовій роботі українських енергетиків та накопиченому запасу обладнання. Чи збережеться тенденція до скорочення періоду обмежень і надалі – залежатиме від частоти та інтенсивності наступних російських обстрілів, – зазначив Віталій Зайченко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Дніпропетровська обласна влада готує звернення до уряду про збільшення периметра територій, де не застосовуватимуть планові відключення електроенергії. Пропонують розширити зону до 40 км та включити громади Синельниківського і Павлоградського районів. Про це пише “Наше місто” з посиланням на обласну владу.

Прифронтові території — Покровське, Межова, Новопавлівка, Васильківка, Павлоград та Нікопольщина — щодня зазнають російських ударів. Руйнуються будинки, бізнеси закриваються, люди виїжджають. Обласна влада наголошує: щоб зберегти життя у громадах, потрібні економічні рішення вже зараз. Мова про підтримку медиків, збільшення частки ПДФО для місцевих бюджетів із 60% до 64%, що дасть громадам додаткові ресурси на компенсацію тарифів та утримання інфраструктури.                                                                                                                                                                                              



