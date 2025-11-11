logo

Жесткие графики отключения света по всей стране: что говорят в Укрэнерго
НОВОСТИ

Жесткие графики отключения света по всей стране: что говорят в Укрэнерго

Необходимость в экономном энергопотреблении будет сохраняться до конца суток

11 ноября 2025, 11:08
Автор:
Недилько Ксения

За прошедшие сутки враг нанес удары по энергообъектам в нескольких областях. В результате на утро есть обесточенные потребители в Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить повреждения и запитать всех потребителей. Аварийно-восстановительные работы выполняются с соблюдением требований безопасности и после получения соответствующих разрешений военнослужащих. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию НЭК "Укрэнерго".

Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложная ситуация в энергосистеме – сегодня в большинстве регионов Украины применяются меры ограничения потребления. До конца суток будут действовать графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей. Также в регионах, где применяются почасовые обесточивания, будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 11 ноября, по состоянию на 9:30, оно было на 2,6% выше, чем в это же время в прошлый день – в понедельник. Причина – облачная погода с дождем в большинстве регионов Украины, что приводит к низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций и соответствующему росту уровня энергопотребления из общей сети.

Вчера 10 ноября суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 12,2% выше, чем в предыдущий рабочий день – в пятницу, 7 ноября. Причина – вынужденное применение большего объема мер ограничения потребления.

"Необходимость в экономном потреблении электроэнергии будет сохраняться сегодня на протяжении всех суток. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов, перенесите энергоемкие процессы на ночное время, когда нагрузка на энергосистему меньше. Экономное потребление электроэнергии каждым потребителем – будет способствовать меньшей продолжительности времени вынужденных обесточений.

Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", – отмечают в энергокомпании.

Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, порывы ветра) – к утру полностью или частично обесточены 16 населенных пунктов в Кировоградской области. Аварийно-восстановительные работы в регионе уже начались. Заживление всех обесточенных потребителей ожидается к концу текущих суток.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что НАБУ и САП обнародовали детали расследования по коррупционным схемам в энергетической отрасли Украины.



