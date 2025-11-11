Упродовж минулої доби ворог завдав ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути пошкодження та заживити усіх споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи виконуються з дотриманням вимог безпеки та після отримання відповідних дозволів від військовослужбовців. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію НЕК "Укренерго".

Жорсткі графіки відключення світла по всій країні: що кажуть в Укренерго

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – сьогодні у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання. До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. Також у регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діятимуть і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 11 листопада, станом на 9:30, воно було на 2,6% вищим, ніж в цей же час минулого дня – у понеділок. Причина – хмарна погода з дощем у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 10 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 12,2% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 7 листопада. Причина – вимушене застосування більшого обсягу заходів обмеження споживання.

"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігатиметься сьогодні протягом всієї доби. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами, перенесіть енергоємні процеси на нічний час, коли навантаження на енергосистему найменше. Ощадливе споживання електроенергії кожним споживачем – сприятиме меншій тривалості часу вимушених знеструмлень.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", – наголошують в енергокомпанії.

Зазначається, що через несприятливі погодні умови (сильний дощ, пориви вітру) – на ранок повністю або частково знеструмлені 16 населених пунктів у Кіровоградській області. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні вже почалися. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця поточної доби.

