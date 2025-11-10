Из-за вражеских обстрелов есть очередные повреждения энергообъектов в отдельных областях. Продолжается ликвидация последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию НЭК "Укрэнерго".

Жесткие отключения света по Украине: что говорят в Укрэнерго

Там отмечают, что из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложную ситуацию в энергосистеме – сегодня применяются меры ограничения потребления. До конца суток в большинстве регионов будут применяться графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей. Также в регионах, где применяются повременные обесточивания, будут действовать и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Потребление электроэнергии остается высоким. Вчера 9 ноября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,9% выше, чем в предыдущий день – в субботу.

"Учитывая погодные условия и последствия российских атак – необходимость в экономном потреблении электроэнергии будет сохраняться на протяжении всех суток. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов, перенесите энергоемкие процессы на ночное время, когда нагрузка на энергосистему меньше. Экономное потребление электроэнергии каждым потребителем – будет способствовать меньшей продолжительности времени вынужденных обесточений для всех.

Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", – отмечают в энергокомпании.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что НАБУ и САП проводят обыски и выявление коррупционной деятельности в сфере энергетики. Об этом сообщили в пресс-центрах ведомств и отметили, что все детали будут впоследствии.