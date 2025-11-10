Через ворожі обстріли – є чергові пошкодження енергооб’єктів в окремих областях. Триває ліквідація наслідків попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію НЕК "Укренерго".

Жорсткі відключення світла по Україні: що кажуть в Укренерго

Там зазначають, що через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання. До кінця доби у більшості регіонів будуть застосовуватись графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. Також у регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, будуть діяти і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Споживання електроенергії залишається високим. Вчора, 9 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% вищим, ніж попереднього дня – у суботу.

"Враховуючи погодні умови та наслідки російських атак – необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігатиметься протягом всієї доби. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами, перенесіть енергоємні процеси на нічний час, коли навантаження на енергосистему найменше. Ощадливе споживання електроенергії кожним споживачем – сприятиме меншій тривалості часу вимушених знеструмлень для всіх.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", – зазначають в енергокомпанії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що НАБУ і САП проводять обшуки та виявлення корупційної діяльності у сфері енергетики. Про це повідомили у пресцентрах відомств та зазначили, що всі деталі будуть згодом.