logo_ukra

BTC/USD

105963

ETH/USD

3604.72

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Енергія 2025 Жорсткі відключення світла по Україні: що кажуть в Укренерго
commentss НОВИНИ Всі новини

Жорсткі відключення світла по Україні: що кажуть в Укренерго

Українців просять максимально обмежити користування потужними електроприладами до кінця доби

10 листопада 2025, 11:56
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Через ворожі обстріли – є чергові пошкодження енергооб’єктів в окремих областях. Триває ліквідація наслідків попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію НЕК "Укренерго".

Жорсткі відключення світла по Україні: що кажуть в Укренерго

Жорсткі відключення світла по Україні: що кажуть в Укренерго

Там зазначають, що через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання. До кінця доби у більшості регіонів будуть застосовуватись графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. Також у регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, будуть діяти і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Споживання електроенергії залишається високим. Вчора, 9 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% вищим, ніж попереднього дня – у суботу.

"Враховуючи погодні умови та наслідки російських атак – необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігатиметься протягом всієї доби.  Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами, перенесіть енергоємні процеси на нічний час, коли навантаження на енергосистему найменше. Ощадливе споживання електроенергії кожним споживачем – сприятиме меншій тривалості часу вимушених знеструмлень для всіх.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", – зазначають в енергокомпанії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що НАБУ і САП проводять обшуки та виявлення корупційної діяльності у сфері енергетики. Про це повідомили у пресцентрах відомств та зазначили, що всі деталі будуть згодом.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини