«Энергокомпании могут рисовать долги»: при каких условиях вам могут отрезать свет

В Украине с 1 октября кардинально изменяются правила игры на розничном рынке электроэнергии. До сих пор действовал строгий механизм: даже месячная просрочка платежа приводила к тому, что квартиру обесточили. Чтобы вернуть свет, потребителям приходилось не только гасить долг, но и выкладывать около 1 800 гривен за процедуру повторного подключения. Новое постановление регулятора призвано приостановить такую практику.

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Теперь поставщикам рекомендовано не ограничивать энергопитание, если сумма долга не превышает половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц (сейчас этот порог составляет 1 664 гривны). Процесс обесточивания должен стать более прозрачным, а на восстановление услуги отвели от 3 до 5 рабочих дней. Более того, если свет выключен с нарушением этих условий, плата за повторное подключение с гражданина не будет взиматься.

"НКРЭ пытается заставить энергетиков работать с должниками, – анализирует инициативу эксперт энергорынка и аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук. — А не просто по малейшему поводу оставлять их без света".

Впрочем, специалисты призывают потребителей не терять бдительность. Несмотря на положительные сдвиги в нормативных актах, реализация этих норм на практике может столкнуться с противодействием и уловками со стороны облэнерго, которые будут пытаться обойти ограничения.

Корольчук предполагает, что компании могут искусственно завышать суммы в платежках, чтобы они пересекали установленный предел и разрешали применять санкции.

"Могут быть определенные манипуляции с начислениями, – предостерегает аналитик, прогнозируя поведение поставщиков услуг. — И попытки энергокомпаний все же вынудить потребителей платить за повторные подключения".

Ситуацию усугубляет и то, что с октября полноценно запускается обновленная система автоматического списания долгов с банковских счетов, к которой присоединятся все государственные и частные финучреждения. Если потребитель решит не платить за нарисованный долг, деньги все равно могут снять автоматически, а уплата или перерасчет через суд часто трактуется как признание задолженности.

Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют украинцам ежемесячно тщательно сверять счета и строго соблюдать сроки передачи показателей счетчиков, ведь начисление "по среднему тарифу" существенно бьет по кошельку и создает искусственные долги.

Напомним, портал "Комментарии" писал , когда в Украине резко взлетят тарифы на газ и тепло.