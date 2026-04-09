Почему в Украине снова выключают свет: энергетики назвали причины

Slava Kot
В апреле в Украину снова возвращаются графики отключений электроэнергии. Энергетики объясняют, что основной причиной ограничений остается дефицит мощности в энергосистеме, возникший после масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру. Однако существуют и другие причины, по которым выключают свет в Украине.
В "Укрэнерго" отмечают, что весенние отключения света имеют иную специфику, чем зимой. Как следствие, энергетики назвали шесть ключевых причин, приводящих к графику откачки света в Украине.
Весной традиционно начинается период плановых ремонтов энергоблоков атомных электростанций. График таких работ формируется заранее и зависит от цикла использования ядерного топлива. При ремонте отдельные блоки временно не работают, поэтому общая доступная мощность выработки электроэнергии уменьшается.
Несмотря на завершение отопительного сезона температура весной часто резко меняется. Поэтому в холодный период многие люди пользуются электрообогревателями, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему и приводит к необходимости вводить графики отключения света.
Атаки России продолжают наносить ущерб украинской энергетике. Под обстрелами оказываются объекты генерации, а также сети передачи и распределения электроэнергии, что уменьшает возможность системы стабильно покрывать потребление.
В весенний период объем импорта электроэнергии из стран ЕС уменьшается. В "Укрэнерго" объясняют, что это связано с ценовой ситуацией на энергетических рынках, поэтому компенсировать дефицит за счет внешних поставок сложнее.
После завершения отопительного сезона многие теплоэлектроцентрали снижают производство электроэнергии. Большинство из них работает в связке с системами централизованного отопления, поэтому без нужды в тепле генерация значительно падает.
Весной активнее работают солнечные электростанции, иногда создают избыток электроэнергии днем в ясную погоду. В то же время, утром, вечером или во время облачности производство резко падает, а потребление остается высоким. Именно в эти периоды может возникать дефицит мощности и вводятся графики отключения света.
