Чому в Україні знову вимикають світло: енергетики назвали причини

У квітні в Україну знову повертаються графіки відключень електроенергії. Енергетики пояснюють, що основною причиною обмежень залишається дефіцит потужності в енергосистемі, який виник після масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Однак існують й інші причини, чому вимикають світло в Україні.

В "Укренерго" зазначають, що весняні відключення світла мають іншу специфіку, ніж узимку. Як наслідок, енергетики назвали шість ключових причин, які призводять до графіків відкоючення світла в Україні.

1. Планові ремонти на атомних електростанціях

Навесні традиційно розпочинається період планових ремонтів енергоблоків атомних електростанцій. Графік таких робіт формується заздалегідь і залежить від циклу використання ядерного палива. Під час ремонту окремі блоки тимчасово не працюють, тому загальна доступна потужність вироблення електроенергії зменшується.

2. Похолодання після завершення опалювального сезону

Попри завершення опалювального сезону, температура навесні часто різко змінюється. Через це в холодний період багато людей користуються електрообігрівачами, що створює додаткове навантаження на енергосистему та призводить до необхідності вводити графіки відключення світла.

3. Російські удари по енергетичній інфраструктурі

Атаки Росії продовжують завдавати шкоди українській енергетиці. Під обстрілами опиняються об’єкти генерації, а також мережі передачі та розподілу електроенергії, що зменшує можливості системи стабільно покривати споживання.

4. Менший імпорт електроенергії з Європи

У весняний період обсяг імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу зменшується. В "Укренерго" пояснюють, що це пов’язано з ціновою ситуацією на енергетичних ринках, тому компенсувати дефіцит за рахунок зовнішніх поставок складніше.

5. Скорочення виробництва на теплоелектроцентралях

Після завершення опалювального сезону багато теплоелектроцентралей знижують виробництво електроенергії. Більшість з них працює у зв’язці з системами централізованого опалення, тому без потреби в теплі генерація значно падає.

6. Погодні умови та робота сонячних електростанцій

Навесні активніше працюють сонячні електростанції, що іноді створює надлишок електроенергії вдень у ясну погоду. Водночас уранці, ввечері або під час хмарності виробництво різко падає, а споживання залишається високим. Саме в ці періоди може виникати дефіцит потужності та вводяться графіки відключення світла.

"Враховуючи все перелічене, потреба у застосуванні заходів обмеження, на жаль, періодично виникає. Щоб зробити тривалість вимушених знеструмлень максимально короткою – будь ласка, дослухайтесь до порад енергетиків. Споживайте електроенергію раціонально, з урахуванням рекомендацій щодо часу активного енергоспоживання та обмежень у користуванні потужними електроприладами", — порадили в "Укренерго".

