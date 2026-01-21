Правительство приняло распоряжение о распределении 2,56 млрд грн из резервного фонда госбюджета на закупку оборудования мобильной распределенной генерации — для производства тепла и электроэнергии там, где это сейчас нужно больше всего. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Правительство выделило более 2,56 млрд гривен на энергетику нескольких областей

На эти средства будут приобретены генераторы большой мощности для Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Это оборудование можно перенаправлять в другие регионы, где есть острая потребность.

"Закупки будут проводиться по упрощенным процедурам без затягивания сроков. Отдельно определили ответственного заказчика и установлен четкий порядок использования генерации – для объектов тепло-, водоснабжения и водоотвода.

В условиях постоянных российских ударов по энергетической инфраструктуре, нам нужны не только крупные энергообъекты, но и меньшие установки распределенной генерации — независимые от работы централизованных сетей", – подчеркнула премьер.

