logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Енергія 2026 Уряд виділив понад 2, 56 млрд гривень на енергетику декількох областей
commentss НОВИНИ Всі новини

Уряд виділив понад 2, 56 млрд гривень на енергетику декількох областей

За гроші держбюджету закуплять необхідне обладнання для децентралізації енергосистеми

21 січня 2026, 16:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Уряд ухвалив розпорядження про розподіл 2,56 млрд грн з резервного фонду держбюджету на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації — для виробництва тепла й електроенергії там, де це зараз потрібно найбільше. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Уряд виділив понад 2, 56 млрд гривень на енергетику декількох областей

Уряд виділив понад 2, 56 млрд гривень на енергетику декількох областей

На ці кошти будуть придбані генератори великої потужності для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Це обладнання можна переспрямовувати на інші регіони, де є гостра потреба.

"Закупівлі проводитимуться за спрощеними процедурами без затягування термінів. Окремо визначили відповідального замовника та встановлено чіткий порядок використання генерації — для об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення.

В умовах постійних російських ударів по енергетичній інфраструктурі нам потрібні не лише великі енергооб’єкти, а й менші установки розподіленої генерації — незалежні від роботи централізованих мереж", – наголосила прем’єрка.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що наступного тижня по Україні вже поступово приходитиме потепління. Перечекати сильні морози синоптик Наталка Діденко рекомендує цього тижня.

"Як би там ще не морозило пару днів, все одно навіть інтуїтивно чути, що послаблення морозів, потепління вже носиться у повітрі. Інтуїція — категорія, звісно, не дуже нам підходить для прогнозування погоди, але часом може стати поштовхом для ретельнішого вивчення прогностичних моделей на найближчі дні", – пише синоптик.                                                                         



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини