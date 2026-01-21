Уряд ухвалив розпорядження про розподіл 2,56 млрд грн з резервного фонду держбюджету на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації — для виробництва тепла й електроенергії там, де це зараз потрібно найбільше. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Уряд виділив понад 2, 56 млрд гривень на енергетику декількох областей

На ці кошти будуть придбані генератори великої потужності для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Це обладнання можна переспрямовувати на інші регіони, де є гостра потреба.

"Закупівлі проводитимуться за спрощеними процедурами без затягування термінів. Окремо визначили відповідального замовника та встановлено чіткий порядок використання генерації — для об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення.

В умовах постійних російських ударів по енергетичній інфраструктурі нам потрібні не лише великі енергооб’єкти, а й менші установки розподіленої генерації — незалежні від роботи централізованих мереж", – наголосила прем’єрка.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що наступного тижня по Україні вже поступово приходитиме потепління. Перечекати сильні морози синоптик Наталка Діденко рекомендує цього тижня.

"Як би там ще не морозило пару днів, все одно навіть інтуїтивно чути, що послаблення морозів, потепління вже носиться у повітрі. Інтуїція — категорія, звісно, не дуже нам підходить для прогнозування погоди, але часом може стати поштовхом для ретельнішого вивчення прогностичних моделей на найближчі дні", – пише синоптик.