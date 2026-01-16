В Киеве один из худших показателей обустройства распределенной генерации. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль, выступая в Верховной Раде сегодня.

Шмыгаль снова обвинил киевские городские власти

По его словам, это напрямую влияет на ситуацию с электричеством в городе.

Также есть ситуации, когда есть оборудование, но его установка затягивается из-за технических и бюрократических задержек.

Шмыгаль подчеркивает, что за это будет персональная ответственность.

Кроме того, Министр сообщил, что вторым уровнем защиты обустроен почти каждый энергообъект Украины.

По словам Шмыгаля, некоторые построенные саркофаги выдержали уже более 20 попаданий "шахедами".

Кроме того, он отмечает, что строительство такой защиты дешевле, чем сбивать вражескую баллистику. Например, одна ракета Patriot стоит примерно $3 млн, а строительство защиты дешевле.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что дома с электроотоплением отнесут к критической инфраструктуре и не будут отключаться. Однако и их могут обесточить при аварийных отключениях. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль.

Чиновник рассказал, что правительство и штаб по ликвидации последствий вражеских обстрелов приняли и протокольно оформили все решения об отнесении домов с электроотоплением в критическую инфраструктуру.

"Сейчас будут внесены в соответствующие перечни и буквально в ближайшее время эти дома будут уже относиться соответственно (к критической инфраструктуре – ред.), и не будут исключаться, за исключением очевидно аварийных отключений, когда система отключает объекты критической инфраструктуры также", — отметил Шмыгаль.