У Києві один з найгірших показників облаштування розподіленої генерації. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль, виступаючи у Верховній Раді сьогодні.

Шмигаль знову звинуватив київську міську владу

За його словами, це напряму впливає на ситуацію з електрикою у місті.

Також є ситуації, коли є обладнання, але його встановлення затягується через технічні та бюрократичні затримки.

Шмигаль наголошує, що за це буде персональна відповідальність.

Крім того, міністр повідомив, що другим рівнем захисту облаштований майже кожен енергообʼєкт України.

За словами Шмигаля, деякі побудовані саркофаги витримали вже понад 20 влучань "шахедами".

Окрім того, він наголошує, що будівництво такого захисту дешевше, ніж збивати ворожу балістику. Наприклад, одна ракет Patriot коштує приблизно $3 млн, а будівництво захисту дешевше.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що будинки з електроопаленням віднесуть до критичної інфраструктури і не відключатимуть. Однак і їх можуть знеструмити за умови аварійних відключень. Про це під час години запитань до уряду заявив віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Посадовець розповів, що уряд і штаб з ліквідації наслідків ворожих обстрілів ухвалили та протокольно оформили всі рішення стосовно віднесення будинків з електроопаленням до критичної інфраструктури.

"Зараз будуть внесені до відповідних переліків і буквально найближчим часом ці будинки будуть вже відноситися відповідно (до критичної інфраструктури – ред.), і не будуть виключатись, за виключенням очевидно аварійних відключень, коли система відключає об'єкти критичної інфраструктури також", — зазначив Шмигаль.