logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Енергія 2026 Шмигаль знову звинуватив київську міську владу
commentss НОВИНИ Всі новини

Шмигаль знову звинуватив київську міську владу

Міністр енергетики заявив, що за це буде персональна відповідальність

16 січня 2026, 13:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У Києві один з найгірших показників облаштування розподіленої генерації. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль, виступаючи у Верховній Раді сьогодні.

Шмигаль знову звинуватив київську міську владу

Шмигаль знову звинуватив київську міську владу

За його словами, це напряму впливає на ситуацію з електрикою у місті.

Також є ситуації, коли є обладнання, але його встановлення затягується через технічні та бюрократичні затримки.

Шмигаль наголошує, що за це буде персональна відповідальність.

Крім того, міністр повідомив, що другим рівнем захисту облаштований майже кожен енергообʼєкт України.

За словами Шмигаля, деякі побудовані саркофаги витримали вже понад 20 влучань "шахедами".

Окрім того, він наголошує, що будівництво такого захисту дешевше, ніж збивати ворожу балістику. Наприклад, одна ракет Patriot коштує приблизно $3 млн, а будівництво захисту дешевше.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що будинки з електроопаленням віднесуть до критичної інфраструктури і не відключатимуть. Однак і їх можуть знеструмити за умови аварійних відключень. Про це під час години запитань до уряду заявив віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Посадовець розповів, що уряд і штаб з ліквідації наслідків ворожих обстрілів ухвалили та протокольно оформили всі рішення стосовно віднесення будинків з електроопаленням до критичної інфраструктури.

"Зараз будуть внесені до відповідних переліків і буквально найближчим часом ці будинки будуть вже відноситися відповідно (до критичної інфраструктури – ред.), і не будуть виключатись, за виключенням очевидно аварійних відключень, коли система відключає об'єкти критичної інфраструктури також", — зазначив Шмигаль.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини