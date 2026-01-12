В наиболее пострадавших от обстрелов регионах энергетики проводят восстановительные работы в условиях постоянных атак врага, низких температур ниже –10 градусов, оледенения оборудования и линий электропередач. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по результатам селекторного совещания.

Свириденко сделала заявление об энергосистеме: где самая сложная ситуация

По ее словам, самая сложная ситуация остается в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности, Бориспольском и Броварском районах. Отдельный фокус – возобновление электроснабжения для потребителей Одесской, Харьковской и Донецкой областей, там ситуация сложная после ночных обстрелов. Главная задача – восстановить электро- и теплоснабжение для всех домов.

"Критическая инфраструктура работает бесперебойно. Более 7000 пунктов Незламности развернуты по всей стране. Движение по основным магистралям обеспечено, дороги расчищает спецтехника.

Органы местных властей организуют работу образовательных учреждений с учетом погодных условий на местах. Держим восстановление энергосистемы на контроле. Правительство в постоянной координации с председателями ОВА и оказывает всю необходимую поддержку.

Спасибо энергетикам и всем службам за непрерывные титанические усилия по восстановлению", – подчеркнула премьер.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оборудование на столичных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, поврежденное в результате ночных обстрелов РФ 9 января, до сих пор не восстановлено. Об этом сообщил в эфире телеканала "Киев 24" член энергетического комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк.