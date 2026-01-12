logo_ukra

Свириденко зробила заяву про енергосистему: де найскладніша ситуація
commentss НОВИНИ Всі новини

Свириденко зробила заяву про енергосистему: де найскладніша ситуація

У Кабміні провели селекторну нараду з усіма областями щодо стану енергосистеми та життєзабезпечення країни

12 січня 2026, 13:40
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У найбільш постраждалих від обстрілів регіонах енергетики проводять відновлювальні роботи в умовах постійних атак ворога, низьких температур нижче -10 градусів, обледеніння обладнання та ліній електропередач. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко за результатами селекторної наради.

За її словами, найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах. Окремий фокус — відновлення електропостачання для споживачів Одеської, Харківської та Донецької областей, там ситуація складна після нічних обстрілів. Головна задача — відновити електро- та теплопостачання для всіх будинків.

"Критична інфраструктура працює безперебійно. Понад 7000 Пунктів Незламності розгорнуті по всій державі. Рух основними магістралями забезпечений, дороги розчищає спецтехніка.

Органи місцевої влади організовують роботу освітніх закладів з урахуванням погодних умов на місцях. Тримаємо відновлення енергосистеми на контролі. Уряд у постійній координації з головами ОВА і надає всю необхідну підтримку.

Дякую енергетикам і всім службам за безперервні титанічні зусилля з відновлення", – наголосила прем’єрка.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що обладнання на столичних ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, пошкоджене внаслідок нічного обстрілу РФ 9 січня, досі не відновлено. Про це повідомив у ефірі телеканалу "Київ 24" член енергетичного комітету Верховної Ради Сергій Нагорняк.                                                                                 



