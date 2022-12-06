Украина в заложниках у олигархов. Энергетика

Энергетическая отрасль Украины в результате одной из первых волн приватизации оказалась в руках нескольких человек, в том числе стратегические предприятия перешли под контроль россиян или отечественных бизнесменов, связанных с россиянами. Страна оказалась в заложниках у олигархов и российских агентов влияния – контролируя энергетическую сферу, можно оказывать давление на все другие отрасли экономики, на общество в целом. Но вопрос не только в олигархах, но и в самой системе, создавшей такое положение вещей.



как Украина зависит от собственников энергетических ресурсов

Советское наследие и кровавое становление энергетических магнатов

Фундамент украинской энергетики был заложен во времена СССР. Под модель плановой экономики, а также согласно старой доктрине Сталина, который во время процессов индустриализации и восстановления после Второй мировой войны связал республики и регионы СССР. Это при том, что современная энергетика на постсоветском пространстве начиналась с Украины – до 70-х годов ХХ века в Украине добывалась значительная часть всего советского газа, советскую нефтегазовую отрасль построили специалисты Ивано-Франковской школы. Значительную роль играли уголь из Донбасса и Западной Украины. Но поскольку Москве была крайне невыгодна энергетическая самостоятельность Украины, перспективные украинские проекты блокировались. К 1991 году энергетика нашей страны подошла в состоянии зависимости от российских энергоносителей. Также показательно, что генерация электрической и тепловой энергии сильно зависела от поставок из шахт Донбасса, поэтому РФ всегда много внимания уделяла наращиванию антиукраинских настроений в Донецкой и Луганской областях. Одной из причин аналогичной деятельности России в Крыму было наличие больших запасов нефти и газа, в частности Керченское месторождение.

Еще одним наследием СССР является модель облэнерго – предприятий, занимавшихся распределением электроэнергии, посредников между производителями и потребителями. Вместо того, чтобы уделять внимание обслуживанию сетей, эти предприятия превратились в важных хозяйствующих субъектов, которые влияли на экономику в целом. В энергетической отрасли появилось множество коррупционных схем. Одной из них была схема с выкупом долгов предприятий перед облэнерго с целью завладения важными активами по существенно заниженной цене. Еще облэнерго в такой модели были инструментом ручного управления – например, одному предприятию можно было "выключить рубильник", и таким образом заставить трудовой коллектив или владельца согласиться на условия тех, кто контролирует "рубильник". Или наоборот – за счет средств налогоплательщиков продолжать поставлять электроэнергию предприятиям дружественного олигарха, несмотря на долги.

Поскольку в цену почти любого продукта вложены затраты на производство электроэнергии, через контроль над облэнерго и значительной частью предприятий генерации олигархические группы и топ-чиновники получают собственный процент почти с любой экономической операции украинских физических и юридических лиц. Установление тарифов для населения и предприятий влияет на качество жизни всех людей, прибыльность и конкурентоспособность компаний и целых отраслей экономики.

Контроль над энергетикой, а также за добычей, переработкой и распределением энергетического сырья был главной задачей украинских авторитетных бизнесменов и финансово-промышленных групп в 90-е годы. Поскольку без доступа к электроэнергии, газу, нефти и углю гигантские промышленные предприятия, интересовавшие олигархов во время приватизации, не имели большой ценности. Первой крупной коррупционной схемой, которая задала дальнейший тренд развития украинской энергетике на десятилетие, была схема экс-нардепа Звягильского и его подельников, по которой покупали дешевый уголь в Кузбассе, а продавали дорого государству под видом добытого в донецких шахтах.

Наиболее громким скандалом 90-х стала история Лазаренко, который вместе с Юлией Тимошенко пытался установить монополию на энергетическом рынке Украины – дело ЕЭСУ. Также очень резонансными были убийства нардепа и бизнесмена Евгения Щербаня, бизнесмена и руководителя фирмы-поставщика туркменского газа Итера-Энержи Александра Шведченко, бизнесмена, который занимался газом, Александра Момота и других. В забытой книге "Донецкая мафия" Бориса Пенчука утверждается, что после пандемии заказных убийств в Донбассе активы убитых, странным образом, оказались в руках самого богатого украинского бизнесмена Рината Ахметова и его близкого товарища Бориса Колесникова. А способствовала этому несостоятельность донецкой милиции справиться с организованной преступностью Востока Украины. Затем, влиятельные правоохранители Донецка начала 90-х генерал Малышев и генерал Могилев, прокуроры Васильев и Пшонка сделали заметную политическую карьеру именно в качестве представителей так называемого "донецкого клана". В 2000-х журналисты писали, что во время становления Ахметова в качестве "Властелина Донбасса" произошло 55 только заказных убийств, которые до сих пор не раскрыты.

Других авторитетных бизнесменов, узким кругом контролирующих украинскую энергетику – Игоря Коломойского, Дмитрия Фирташа, братьев Суркисов, Юлию Левочкину, Петра Порошенко, Кропачева в СМИ упоминают как лиц, которые могут иметь отношение к криминальным кругам высшего уровня.

Очень важно, что самые влиятельные украинские олигархи значительную часть собственного состояния заработали на схемах по поставкам российских энергоносителей в Украину. То есть условной "элите" поначалу не было выгодно развивать украинские добычу энергоносителей, новейшие технологии, альтернативные источники энергии. Это все разрушало их схемы и источники сверхприбылей. Поэтому, учитывая историю энергетики, большинство украинских олигархов и топ-чиновников можно считать "солдатами российской экономической оккупации Украины". Здесь же показательно, что послом РФ в Украине много лет был Виктор Черномырдин, газовый специалист, "смотрящий за энергетической зависимостью Украины от РФ". Также удивительно, что "правом на забвение" пользуется топ-функционер украинской политики Валерий Хорошковский, игравший важную роль в перераспределении активов украинской энергетики.

Олигархи в энергетике и Роттердам+

В 2010-е установился определенный баланс между финансово-промышленными группами в энергетической отрасли, который не сильно колебался из-за результатов выборов. В 2010 главными "олигархами" в сфере энергетики были Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ, группа Приват Коломойского и Боголюбова, братья Суркисы, Юрий Бойко, Виктор Медведчук. Сложилась ситуация, в которой сферы генерации и распределения электроэнергии окончательно превратились в источник сверхприбылей финансово-промышленных групп. Появилось много новых коррупционных схем, а цена на электроэнергию ТЭС в Украине стала одной из самых высоких в мире. Это при том, что олигархи приобрели у государства облэнерго явно не по рыночной цене.

"Если бы государство было заинтересовано предотвратить злоупотребления, оно бы это сделало, – говорит "Комментарии" эксперт по государственному управлению в топливно-энергетической сфере Геннадий Рябцев. – Удобнее переложить свои ошибки на кого-то. "Энергоатом", "Нафтогаз" – полностью государственные предприятия. Укрнефть, Укртатнефть, Укртрансгаз, Укрэнерго, оператор газотранспортной системы – контролируются государством. Да, у олигархов есть облэнерго. Но облэнерго работают в рамках закона о рынке электроэнергии. ДТЭК работает достаточно прозрачно, в отличие от группы "Приват". Возведение проблем в энергетике к доминированию финансово-промышленных групп – это упрощенный взгляд. Проблема в самой модели экономики и философии. У нас модель рентной эксплуатации энергетики, на пути к рыночной модели успеха достичь не удалось. В 2015 году приняли закон о рынке газа, однако, рынка до сих пор нет. В 2017 году приняли закон о рынке электроэнергии – до сих пор нет цивилизованных рыночных отношений европейского образца. В этом виноваты в первую очередь те, кто устанавливает правила игры".

Во времена президентства бывшего министра экономического развития правительства Азарова Петра Порошенко ситуация в энергетике дошла до абсурда. Конкретно, внедрили скандальную модель "Роттердам+", которая помогла олигархам вместе с окружением Порошенко заработать сверхприбыли в ситуации, сложившейся в результате российского вторжения в Крым и Донбасс. Здесь новыми красками играет версия, что события 2014 с участием Порошенко, Турчинова и их партнеров имеют все признаки "договорняка" по сдаче Крыма и Донбасса. Тем более есть информация, что эту самую модель "Роттердам" разработал для Петра Порошенко, Рината Ахметова и их партнеров топ-функционер оккупационной "администрации" Севастополя Сергей Градировский, выпускник печально известной "секты методологов" Щедровицкого, создателей концепции "русского мира". Косвенными фактами в пользу этой версии является то, что топ-менеджмент "ДТЭК Крымэнерго" Рината Ахметова заключал юридически ничтожные соглашения с оккупационной псевдоструктурой "ГУП РК Крымэнерго", и то, что порт "Авлита" Ахметова в Севастополе продолжал работать в оккупации без помех со стороны россиян.

В результате Роттердам+ украинские бытовые потребители и предприниматели платили за электроэнергию и тепло по завышенным ценам – по разным подсчетам, схема приносила бенефициарам до 1 млрд долларов в год. А глава НКРЭ тех времен Дмитрий Вовк (бывший топ-менеджер кондитерской империи Порошенко), который был обязан защищать интересы государства и украинцев, напротив, встал на защиту схемы. В начале президентской каденции Зеленского звучали громкие заявления, что по сомнительной схеме "Роттердам" разберутся правоохранители. Но все закончилось заявлениями.

Есть и другая точка зрения. Эксперт Борис Кушнирук считает, что главной причиной скандалов вокруг Роттердам были не национальные и общественные интересы, а лишь то, что группа Игоря Коломойского потеряла доступ к дешевой электроэнергии, важной для их ферросплавных заводов.

Кстати, во время скандалов вокруг формулы "Роттердам" разгорелся и конфликт между экс-премьер-министром Арсением Яценюком, министром внутренних дел Арсеном Аваковым и энергетическим олигархом Константином Григоришиным. Он затем через суд обязал Яценюка извиниться за то, что тот назвал его "агентом фсб". Очевидно, что скандал свидетельствовал о новой попытке кулуарного перераспределения украинской энергетики, тем более, Григоришина называли близким к Порошенко, который как раз в то время начал ссориться с большинством партнеров по событиям 2014 года. В 2020 году россияне писали, что близкий к окружению Путина олигарх Григоришин не нашел общий язык с новыми украинскими властями. Но то, что в 2022 году у него изъяли завод трансформаторов в Запорожье с перспективой вернуть отремонтированным за счет налогоплательщиков, может свидетельствовать об изменении вектора в отношениях.

Григоришин – это символ современного положения дел в энергетике и кулуарного выражения, что там, где потоки более 1 млрд долларов, нет Украины или России, национальных интересов. Есть только бизнес-интересы "элит" и иерархия, в которой Кремль и российские спецслужбы считаются более статусным игроком. Но эта повестка дня рухнула 24.02.2022.

Рынок энергии, олигархи и схемы

При разных президентах и составах ВР самым влиятельным бизнесменом отрасли был №1 украинского списка Форбс Ринат Ахметов, в корпорации которого занимается энергетикой ДТЭК.

Донбасская топливно-энергетическая компания контролирует 9 из 14 украинских ТЭС (теплоэлектростанций). Еще 3 входят в состав государственной "Центрэнерго", две – "Донбассэнерго". Также в Украине есть чуть менее мощные объекты генерации – 26 ТЭЦ (теплоэлектроцентрали), большинство из которых также находятся в частной собственности. До 24.02.2022 ДТЭК Ахметова контролировала около 70% тепловой генерации, добывала 90% украинского угля, контролировала 33% рынка электроэнергии. Также ДТЭК администрирует 45% распределения электроэнергии Украины. Структуры бизнесмена контролируют 100% ДТЭК Киевские электросети, 100% ДТЭК Киевские региональные электросети, 100% ДТЭК Донецкие электросети, 77% ДТЭК Днепровские электросети, 72% ДТЭК Одесские электросети, 24,5% Кировоградоблэнерго

По состоянию на лето-2022, в результате войны прибыли "ДТЭК Энерго" упали на 20%, производство электроэнергии – на 30%, а доля на рынке электроэнергии снизилась до 20%. Была информация, что Ахметов собирается взыскать с РФ через ЕСПЧ возмещения за разрушение активов его корпорации SCM – это свидетельствует о том, что внутренним украинским институтам, на эволюцию которыъ Ахметов оказал огромное влияние, он не доверяет.

Государство в лице Министерства энергетики и Фонда госимущества имеет контроль над долями прав в 8-ми облэнерго. Это 71% Черкассыоблэнерго, 70% Николаевоблэнерго, 70% Хмельницкоблэнерго, 65% Харьковоблэнерго, 60% Запорожьеоблэнерго, 51% Тернопольоблэнерго, 25% ДТЭК Одесские электросети и 25% Сумыоблэнерго. В целом, государство контролирует около 20% распределения электроэнергии в Украине.

Остальные 35% распределения контролировали несколько украинских авторитетных бизнесменов и деятели, которых в СМИ называют криминалитетом страны-агрессора. Это российская ОПГ "Лужниковские" до ноября 2022 года контролировала 100% Херсоноблэнерго, 97% Черновцыоблэнерго, 95% Житомироблэнерго, 83% Ровнооблэнерго, 73% Кировоградоблэнерго и 16% Николаевоблэнерго.

Группа "Приват" в альянсах с разными партнерами оказывает влияние на 8 облэнерго. Так, альянс с Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и российского бизнесмена с украинскими паспортом Константина Григоришина контролирует 92% Черниговоблэнерго, 90% Полтаваоблэнерго, 68,5% Сумыоблэнерго, 40% Тернопольоблэнерго, 16% ДТЭК Днепровские электросети.

Коломойский и Боголюбов в альянсе с братьями Суркисами, супругой Медведчука Марченко контролируют 95% Львовоблэнерго, 89% Прикарпатьеоблэнерго, 36% Запорожье облэнерго (это самое мощное облэнерго Украины, распределяет 7% всей электроэнергии страны). Здесь очень интересно, что, несмотря на шумную историю об аресте и обмене мужа Оксаны Марченко Виктора Медведчука, со стороны властей не видно действий по изъятию у семьи Медведчук-Марченко энергетических активов. А еще более интересно, что главные компании Марченко-Медведчука зарегистрированы в Великобритании и на Кипре – несмотря на то, что Лондон — один из главных союзников Украины в войне с РФ, ничего не слышно о начале процессов ареста потенциально грязных денег кума путина в Англии.

Экс-министр энергетики Юрий Бойко контролирует 75% Волыньоблэнерго, также его связывают с некоторыми ТЭЦ, в частности, Харьковской ТЭЦ-5.

Экс-нардеп Юлия Левочкина контролирует 100% Закарпатьеоблэнерго. Олигарх и подсанкционный функционер РПЦ МП Вадим Новинский – 24,99% Харьковоблэнерго. Макар Пасенюк, которого называют человеком экс-президента Петра Порошенко, контролирует 24,99% Винницаоблэнерго.

"Перераспределение – это естественная монополия, потому что сложно представить строительство и существование альтернативных сетей, – говорит политический и экономический эксперт Борис Кушнирук. — Это всегда будет монополия: государственная или частная. Система одна. Более того, где государство, там превалируют коррупционные схемы, неэффективное управление. Если частный собственник злоупотребляет монопольным положением, то его можно наказать через антимонопольные положения. Если злоупотребляет государство – ничего сделать невозможно, произойдет только перевод денег из одного кармана в другой. По моему мнению, будь сейчас все сети в государственной собственности, было бы больше проблем с восстановлением энергоснабжения, это стоило бы дороже, чиновники бы попытались заработать на ремонтах".

Фактически сложились условия, в которых 11 деятелей монополизировали стратегическую отрасль и используют ее в собственных интересах. При этом государство в значении властно-административной системы из института, который должен действовать на пользу украинцев, превратилось в еще одного олигарха в этой модели. Те, кто у власти, используют энергетические монополии и монополию по КВЭД 84 "государственное управление" с целью решения несовместимых с национальными интересами вопросов.

Масштабы коррупции в украинской энергетике очень высоки – всех этих денег хватило бы на полную модернизацию системы, решение большинства экологических вопросов, достижение самостоятельности и обеспечение потребителей и производителей дешевой электроэнергией. Но если поднимется уровень жизни украинцев, исчезнет энергетическая зависимость от третьих лиц, то олигархия и топ-чиновники не смогут дальше взимать свой процент с каждого экономического шага каждого украинца.

Например, по данным отдельных журналистов, уже много лет реализуются мошеннические схемы с участием главного производителя украинской электроэнергии НАК "Энергоатом". Сообщается, что руководит такими процессами Ефим Важеевский, который якобы с 2019 года вместе с функционером ГРУ РФ, нардепом ВР Андреем Деркачом был "смотрящим" за украинской атомной энергетикой в российских интересах. Удивительным образом с 2020 года крупнейший производитель электроэнергии Украины ежегодно показывает убытки. Считается, что деятельность Важеевского нанесла госпредприятию и стране ущерб в десятки миллиардов гривен.

Все это происходит в условиях рынка электроэнергии, который в Украине в 2019 году был запущен с помпой и разговорами о "европейских стандартах". Оказалось, что это был запуск новых коррупционных схем. Где в первую очередь страдал производитель самой дешевой энергии НАК "Энергоатом", а в выигрыше была команда Коломойского и частично структуры Рината Ахметова.

Также показательно, что самым крупным игроком на рынке солнечной энергетики в Украине является партнер РФ Китай. Это в условиях, когда де-факто сейчас в Украине идет война Китая с РФ против Запада, наших стратегических партнеров США. В этих же условиях влиятельнейший украинский бизнесмен Ахметов для развития солнечной энергетики выбрал себе в партнеры также китайский бизнес.

"Вопрос в структурной модели экономики – мы зависели от энергоносителей из РФ, – говорит Борис Кушнирук. – Остановились поставки нефти из РФ – появились схемы с ее поставками из Беларуси, на которых зарабатывали олигархи и власть имущие. Швейцария не добывает нефть, но была одним из самых крупных экспортеров в нашу страну, то есть прокладкой в схемах. Показательно, что олигархи и чиновники в рамках проекта "Большая стройка" хорошо зарабатывали на поставках битума из Беларуси, хотя можно было бы изменить технологию ремонта и строительства дорог таким образом, чтобы все сырье было украинским и миллиарды долларов оставались в украинской экономике, работали на внутренней рынок. Проблема не в частной собственности, а в системе в целом. Поэтому для обеспечения самостоятельности украинской энергетики требуется новая экономическая политика".

Последствия и перспективы для энергетики Украины

При развитии экономики в национальных интересах и с целью повышения уровня жизни всех граждан, украинская энергетика должна развиваться совсем не так, как это было в 1991-2022 годах. Большую часть всей электроэнергии производят АЭС Украины – это дешевая энергия. Доступ предприятий, малого и среднего бизнеса к дешевой электроэнергии сделал бы украинскую продукцию более конкурентоспособной в мире. В том числе, украинские товары должны занять значительную часть рынка ЕС вместо китайского ширпотреба, поскольку доставка товаров из Украины в ЕС значительно дешевле и быстрее, чем доставка из Китая. Доступ бытовых потребителей к дешевой электроэнергии высвободил бы часть денег граждан из сегмента оплаты коммунальных услуг и позволил бы людям больше тратить на внутреннем рынке, в том числе поддерживая отечественного производителя. У потребителей появилась бы возможность покупать более дорогие и качественные товары, что привело бы к росту доходов в большинстве отраслей и росту уровня жизни в целом. Это сделало бы невозможным ситуацию, в которой значительное количество украинцев до войны было вынуждено регулярно ездить за границу на заработки.

Из-за войны сложились условия, в которых украинскую энергетику ожидает очень серьезная модернизация, несмотря на желание или нежелание властей и энергетических олигархов. Многое будет совершенно новое, или забытое, но полезное старое. Следует упомянуть, что современная цивилизация работает на электроэнергии, на фундаменте научного наследия великого ученого Николы Теслы. Он говорил, что следующий этап эволюционного развития человечества будет возможен только при безвозмездном доступе каждого человека к чистым воде, воздуху и электроэнергии. Поэтому олигархически-чиновникскую монополию на подавляющее большинство украинских объектов производства и распределения энергии можно считать преградой для перехода украинской цивилизации в новую эпоху.

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