Государственный Нафтогаз как бизнес. Юрий Витренко

НАК Нафтогаз – это не только одна из крупнейших государственных монополий, но и одна из самых больших "кормушек" для пришлых людей. Сейчас в суде выясняется, каким образом за средства налогоплательщиков очень богатым человеком стал Андрей Коболев. Но почему-то уходит от внимания многолетний партнер Коболева по работе в НАК Нафтогаз, глава этой государственной монополии в 2021-2022 годах Юрий Витренко. Рассказываем историю его отношений с государством.



Как Витренко в Нефтегазе работал

"Соросовский мальчишка" Витренко

Юрий Витренко – это выходец из номенклатуры, в некоторых СМИ его называли "советским мажором". Он родился в 1976 году в семье экономистов. Его отец был специалистом советского Госплана, затем работал в министерстве экономики Украины, даже занимал должность замминистра экономики в Правительстве Юлии Тимошенко (2008-2009). Мать Наталья Витренко – лидер одиозной, уже запрещенной Прогрессивной социалистической партии Украины. Интересно, что ПСПУ в свое время финансировал Макс "Бешеный" Курочкин, и вообще политическая сила имела отношения с российской ОПГ "Лужниковская". Эти деятели много лет контролировали значительную часть облэнерго Украины, а в 2020-2022 годах считались главным партнерами Зе!команды в азартном бизнесе.

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В такой среде и рос Юрий Витренко. Высшее образование получил в Киевском национальном экономическом университете по специальности "международная экономика". Во время учебы проходил практику в ПАО "Укринбанк", а также ездил в США, в Университет науки и техники Айовы. После вуза Витренко начал карьеру в международной аудиторской фирме PricewaterhouseCoopers. Там познакомился с Андреем Коболевым, с которым они дальше составят "тандем" внутри клана пророссийского нефтегазового топ-функционера Юрия Бойко.

Еще в начале карьеры в аудиторской фирме Юрий Витренко некоторое время работал научным сотрудником в Институте экономического прогнозирования НАН Украины.

PricewaterhouseCoopers в некоторых кругах считается дружественной компанией международному финансовому спекулянту Джорджу Соросу. Есть точка зрения, что именно во время работы в аудиторской фирме Витренко и пригласили в круг т.н. "соросят". Считается, что работа в PricewaterhouseCoopers сыграла важную роль в том, что Юрий Витренко и его партнер Андрей Коболев почти попали на ведущие должности в нефтегазовой отрасли Украины. Поговаривают, что протекцию Коболеву и Витренко составила их коллега по PricewaterhouseCoopers - сестра заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз" Александра Ковалко, зятя Анатолия Кинаха. Следовательно, будущие нефтегазовые генералы, пришедшие после 2014 года на высокие должности на постмайданной риторике о "европейских стандартах" и "вредности кумовства", сами могли попасть во власть через кулуарные протекции.

В начале карьеры Юрий Витренко работал в НАК Нафтогаз непрерывно. Оставлял монополию на несколько лет. Ездил в Европу изучать тонкости слияний и поглощений компаний Восточной Европы, Украины и России.

В 2006 году вернулся в НАК Нафтогаз в качестве главного советника председателя правления, затем немного отошел в тень, но сохранил влияние – на несколько лет стал внештатным советником председателя правления НАК Нафтогаз. Сохранял должность несмотря на смену руководящего состава государственной монополии, в том числе консультировал руководство Нафтогаза и во времена Януковича.

Одновременно с деятельностью в государственной монополии Юрий Витренко в 2008 году стал одним из руководителей фонда частных инвестиций "Амстар Европа", штаб-квартира которого в США. Самый громкий проект этой компании Витренко – скупка земли по трассе Киев-Житомир с целью постройки логистического центра и элитного коттеджного городка.

Со временем Юрий Витренко стал достаточно состоятельным человеком, причем значительную часть своего состояния он получил именно благодаря государственной службе, за счет налогоплательщиков.

Во времена Януковича оказалось, что "генерал нефтегазовой отрасли" близок не только к клану Бойко и "соросят", но и к некоторым "старым олигархам" — к Леониду Юрушеву, который странным образом сохраняет влияние при любой власти. К примеру, при Зеленском Юрушева называют бенефициаром проекта по приватизации украинских лесов.

Конкретно в 2010 году Андрей Коболев и Юрий Витренко начали заниматься фирмой ООО "AYA Securities". Фирма существует и сейчас, как юридическое лицо ООО "Эйвайэй Кэпитал", бенефициаром указан кипрский оффшор Nestras Holding Limited. Витренко в 2021 году указывал этот оффшор как один из источников собственных доходов.

В 2010-2014 годах ООО "AYA Securities" связывали с попытками завладеть долгом госпредприятия "Уголь Украины" с целью конвертировать эти обязательства в доход частных лиц и, таким образом, заработать на государстве. Но схема не сработала.

Фирму ООО "AYA Securities" и ее оффшор Nestras Holding Limited связывают с Леонидом Юрушевым. Этого предпринимателя называют выходцем из криминальных кругов Донбасса, бывшим партнером Рината Ахметова в событиях 90-х, спонсором Арсения Яценюка и коммуникатором между донецкими элитами и командой Зе!

Интересно, что именно Яценюка после Майдана-2014 считают инициатором дальнейшего карьерного роста партнера Юрия Витренко — Андрея Коболева, а также самого Витренко.

Витренко после Майдана-2014

Самые звездные события в карьере Юрия Витренко произошли в 2014-2022 годах. Витренко получил должность штатного советника главы НАК "Нафтогаз Коболева", при этом его воспринимали как одного из топ-функционеров государственной монополии.

Обществу в это время начали продавать красивую картинку реформ в нефтегазовой отрасли.

"В том, что нефтегазовая отрасль Украины сейчас находится в таком состоянии, ведущую роль сыграли Андрей Коболев и Юрий Витренко, – говорит эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ. – Когда они пришли к власти, получили крупную госкомпанию с некоторыми дисбалансами, которые возникли в результате политики предыдущего руководства. От нового топ-менеджмента НАК "Нафтогаз" ожидали улучшения системы корпоративного управления, прозрачности, отчетности перед обществом. Еще улучшение ситуации с закупками – это вопрос на миллиарды гривен. Также перед Коболевым и Витренко стояла официальная стратегическая задача – анбандлинг. То есть создание на базе НАК Нафтогаз трех новых структур – по добыче, транспортировке и продаже".

"В рамках первой, добывающей структуры существовала программа "20/20" — то есть была цель повысить в Украине до 2020 года добычу собственного газа до 20 млрд кубов в год, – продолжает Алексей Кущ. – Ожидалось, что Украина выйдет на профицит по газу или, как минимум, будет полностью удовлетворять собственными ресурсами внутренние потребности. Второй задачей было создание в Украине газового хаба. Такого, чтобы цены на газ не были привязаны к немецкому Дюссельдорфу или голландским хабам, а наоборот, были привязаны к ценовым индикаторам украинского хаба. Это должен быть крупнейший восточноевропейский хаб, в работе которого принимали участие крупные западные и национальные трейдеры. Также была задача создать альтернативные маршруты поставки газа в Украину – например, терминал для приема сжиженного газа в Одессе при условии договоренностей о прохождении танкеров через Босфор".

Алексей Кущ объясняет, что при условии решения стратегических задач НАК Нафтогаз, необходимость в этой надстройке отпала бы. При таком развитии событий Коболев и Витренко завершали этот этап собственной карьеры в качестве крупных реформаторов.

Но они даже не меняли многолетние теневые схемы.

"Много лет у НАК "Нафтогаз" собственный украинский газ шел на внутренние нужды, – говорит "Комментарии" политический и экономический эксперт Борис Кушнирук. – При этом не было учета сколько конкретно потребителей, сколько конкретно газа фактически потребляли. Объемы краж на этой схеме – 1-1,5 млрд долларов в год. При Витренко и Коболеве ничего не изменилось. Ничего не изменилось и после них".

"В реальности работа Коболева и Витренко в НАК "Нафтогаз" закончилась тотальным провалом, – говорит Алексей Кущ. – Не решили даже тактическую задачу – внедрение прозрачности, налаживание эффективности закупок. Не было четкой отчетности перед народом. Под видом реформы корпоративного управления ограничились лишь появлением иностранцев в наблюдательном совете. Программа "20/20" полностью провалена, несмотря на затраты на нее в 40 млрд. гривен. Украина осталась дефицитной, наоборот, уменьшилась собственная добыча. Во времена Витренко и Коболева было очень загадочное дело – технологические потери 1,5 млрд. кубов газа. Газовый хаб не появился. Никаких альтернативных маршрутов поставки газа не появилось. Организовали "виртуальный реверс", никакого физического реверса не произошло. Создалось впечатление, что целью было снижение рыночной цены "Укргаздобычи", чтобы инвесторам было удобнее приобрести актив. Было ли это настоящей целью или это побочный результат реформ бывшего топ-менеджмента НАК Нафтогаз так и осталось тайной".

В украинских СМИ неоднократно публиковались предположения, что после 2014 года нефтегазовая отрасль Украины в целом собирался взять под контроль международный финансовый спекулянт Джордж Сорос. Косвенным подтверждением были новости о том, что руководители НАК "Нафтогаз" ездили в Лондон совещаться с Соросом.

"Коболев и его команда, в том числе Витренко, пришли руководить НАК "Нафтогаз" не сами по себе, а как часть игры крупных транснациональных корпораций, интересы которых представлял миллиардер Сорос. Планировалось, что в их интересах будет осуществлена приватизация газотранспортной системы, украинских газодобывающих компаний и системы сбыта газа. Именно на это и работал Коболев. Его присутствие в должности будет говорить о том, что проект Сороса продолжает осуществляться даже при смене власти в Украине", – писал в 2019 году сайт "Укррудпром".

И действительно, после поражения Порошенко и прихода во власть Зе!команды во главе НАК Нафтогаз остался Андрей Коболев, которого потом сменил Юрий Витренко.

Карьера и состояние Юрия Витренко

Как полностью самостоятельного игрока, а не как члена команды Коболева, Юрия Витренко следует рассматривать с 2018 года. Он получил должность коммерческого директора НАК "Нафтогаз". Этому не помешал очередной скандал – появление в СМИ новости, что Витренко перевел жене в Лихтенштейн 1 млн. 900 тыс. евро и 2 млн. 900 тыс. долларов США. Сообщалось, что это деньги, одержанные за победу над Газпромом в Стокгольмском арбитраже. Это было оценкой от топ-реформатора времен Порошенко всем реформам 2014-2018 годов – чиновники не доверяют созданной ими же системе.

Еще в 2018 году произошло событие, почти не замеченное общественностью – топ-менеджмент НАК Нафтогаз закупил у китайской Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co буровое оборудование на 53,3 млн долларов. Это в условиях, что Китай является стратегическим партнером страны-агрессора РФ и, напротив, противником нашего стратегического партнера США. Также это чревато тем, что китайское оборудование может использоваться для промышленного шпионажа – как краны в портах США. В этом можно увидеть и признаки коррупционной составляющей. Напомним, что Витренко и Коболев попали в систему НАК Нафтогаз по протекции семьи Ковалко – родственников премьер-министра Анатолия Кинаха. Так вот, в том же 2018 году структуры, якобы связанные именно с семьями Кинахов и Ковалко, при поддержке президента Порошенко, продвигали проект строительства скоростной железной дороги из Китая в Украину.

Тайные и явные скандалы 2018 не пошатнули позиции Витренко во власти, поэтому он уверенно пошел против своего многолетнего партнера Коболева. А именно, Юрий Витренко составил служебную записку, в которой говорилось о наличии признаков коррупции – продажа газа по заниженной цене компании "ЭРУ трейдинг", которой ранее руководил глава газового направления НАК "Нафтогаз" Андрей Фаворов. Также Витренко тогда прямо обвинил топ-менеджмент государственной корпорации во главе с Коболевым в неэффективной политике в отношении промышленных потребителей газа.

"Витренко и Коболев были на равных, когда начинали вместе работу в НАК Нафтогаз и заглядывали в рот Бойко, – говорит глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Они перестали быть "тандемом" после того, как Коболев был руководителем Витренко. Витренко понимал, что отношения уже не те, завидовал".

Все эти скандалы не получили продолжения. Коболев и Витренко остались на своих должностях, несмотря на смену власти в стране на президентских и парламентских выборах 2019 года. Юрий Витренко усилил позиции – с апреля 2019 года занял должность председателя наблюдательного совета Укрнафты. То есть сотрудничал с лояльной к олигарху Игорю Коломойскому командой менеджеров Укрнафты. В производствах СБУ о возможности нарушений в Укртатнафте со стороны близких к Коломойскому специалистов фамилия Витренко пока не фигурирует.

В мае 2020 года Юрий Витренко уволился из НАК Нафтогаз с целью развивать собственную политическую карьеру. В СМИ экс-чиновника называли новым фаворитом Владимира Зеленского и Андрея Ермака, которые видели его в правительстве – отраслевым вице-премьер-министром и министром энергетики. В декабре 2020 года кандидатуру Витренко подали в Верховную Раду, поэтому он опубликовал декларацию о доходах.

Выяснилось, что в 2019 году он получил 53,25 млн гривен зарплаты в НАК Нафтогаз и еще 2,23 млн гривен как председатель наблюдательного совета Укрнафты. Тогда же сообщалось, что Витренко одержал за победу над российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже премию в 6 млн долларов.

17 декабря Верховная Рада Украины не поддержала назначение Юрия Витренко вице-премьер-министром – министром энергетики. Это был один из первых громких проигрышей главы ОП Андрея Ермака. Поэтому, несмотря на отказ парламента, Витренко все же был назначен министром энергетики в качестве исполняющего обязанности. Но 28 января 2021 года Витренко снова не поддержали депутаты. Тогда Ермак в СМИ заявил, что с третьей попытки Витренко все же назначат в Правительство, мол, на Банковой его считают лучшим кандидатом.

Однако Витренко и дальше остался только "и.о.". 31 марта 2021 года чиновник подал декларацию, в которой указал, что получил за 2020 год от НАК Нафтогаз 284,6 млн гривен – это за 6 месяцев. Еще чиновник указал 1 млн грн "другого дополнительного блага" от "Нафтогаза", 1,4 млн грн гонораров от ПАО "Укрнафта" – как председателя правления, и 1,2 млн грн процентов по депозитам в банках. Выяснилось, что Витренко владеет облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 148,4 млн грн. На счетах в банке у него по состоянию на конец марта 2021 было почти 899 тыс. грн, 2,95 млн. долларов США и 13 тыс. евро. На счетах его жены – Ирины Витренко-Шафрановой – 3,7 млн долларов США 222 тыс. евро и 42 тыс. фунтов стерлингов.

На жену Витренко было записано в три автомобиля: Tesla Model X (2017 года выпуска), Wolkswagen Golf Plus (2008) и Range Rover Evoque (2014 года).

В графе "ценное движимое имущество" Юрий Витренко в 2021 году указал часы Patek Philippe, стоимостью 159 796 грн.

Также из декларации известно, что Юрий Витренко владеет квартирой в Киеве площадью 124 кв. м7, приобретенной в 2021 году. Жена Витренко имеет в собственности квартиру в Киеве 58 кв. м. Еще на жену Витренко и детей супругов в частях записана квартира 99 кв. м. тоже в столице Украины и отдельно на Юрия Витренко еще с 1996 года записана столичная квартира 70 кв. м.

Сообщается, что дети Витренко владеют квартирой 298 кв. м. в Германии, сдающейся в аренду. На супругу экс-чиновника записано нежилое помещение 359 кв. м. в Киеве, которое тоже сдают в аренду.

Это была более полная декларация чиновника. Несоответствие результатов НАК "Нафтогаз" за многие годы работы Витренко в корпорации его бонусам от государственной монополии, не помешало возвращению деятеля в структуру. Неожиданно был уволен Андрей Коболев, а с 29 апреля 2021 года Юрий Витренко стал новым председателем правления НАК Нафтогаз. В июне Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) назвало назначение Витренко в Нафтогаз незаконным. Однако Окружной административный суд Киева во главе с Вовком отменил предписание НАПК.

Уже во время современного этапа войны с россией, в апреле 2022 года Правительство Шмыгаля продлило контракт с Витренко в качестве главы НАК Нафтогаз еще на год. Несмотря на то, что 9 февраля 2022, накануне широкомасштабного российского вторжения, Верховный суд постановил отменить контакт с Витренко.

1 ноября 2022 года чиновника уволили с должности – в кулуарах говорили, что из-за конфликта непосредственно с премьер-министром Шмыгалем.

Постепенное установление контроля над облгазами чиновниками из зоны влияния главы ОП Андрея Ермака и начало громкого судебного процесса против бывшего главы НАК "Нафтогаз Коболева" сигнализирует о нестабильности в отрасли. По мнению экспертов, такими публичными событиями власти пытаются отвлечь внимание общества от серьезных проблем.

"Дело Коболева – это пустой пиар, – говорит Александр Охрименко. – Кончится тем, что его закроют по причине отсутствия состава преступления. Когда дело возбуждают – много телекамер. Когда прекращают, это происходит в тишине. Надо понимать, что решение о выплате Коболеву премии принимал наблюдательный совет. То есть решение было коллегиальным. Половина наблюдательного совета "Нафтогаза" иностранцы, которые сейчас за границей. Если правоохранители обратятся к ним за показаниями, они в ответ просто отправят их подальше".

Сколько Юрий Витренко заработал в качестве председателя правления НАК Нафтогаз пока неизвестно, потому что информация о состоянии госслужащих засекречена из-за военного положения. Да и вообще на сегодняшний день не видно политической воли Зе!команды защищать интересы Украины в нефтегазовой отрасли и давать правовые оценки многолетней деятельности НАК Нафтогаз, который, по мнению экспертов, всю историю собственного существования был главной кормушкой любой властной команды.