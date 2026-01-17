

















Нехватка электроэнергии из-за постоянных ударов России по энергетической инфраструктуре, поставила вопрос о необходимости возмещения уничтоженных мощностей. И в предпоследний день прошедшего 2025-го удалось сделать первый шаг на пути к решению этого вопроса. Правда цена этого вопроса для государства и казны может оказаться неподъемной. К тому же еще и самый крупный заказ достался братьям-бизнесменам с сомнительной репутацией.

«Зеленый» тариф для бывшего радикала – кто будет решать проблемы дефицита электроэнергии

316 Мегаватт для украинцев, но по золотой цене

30 декабря Правительственная комиссия определила победителями 7 компаний, которые в целом предложили построить 316,4 МВт распределенных генерирующих мощностей на 14 объектах. При этом крупнейшими победителями, получившими право совокупно построить 7 таких объектов с общей мощностью электрогенерации около 238 МВт (69%) оказались три компании – СП "Агродар", агрохолдинг "Радосвит" и "Магнат-Энерго". Все компании объединяет тот факт, что они принадлежат одним владельцам – родным братьям Вячеславу и Геннадию Фурсам.

При этом, как подчеркнул народный депутат Украины Алексей Кучеренко, долгие годы проработавший в сфере ЖКХ, в том числе министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, данные подряды чрезвычайно выгодны победителям конкурса.

"Объясняю – это очень выгодные для инвесторов и быстроокупаемые проекты, финансирование которых будет заложено в тариф "Укрэнерго" по принципу "зеленого тарифа" — гарантированная оплата с фиксацией в евро. То есть за все заплатит потребитель!", — подчеркнул политик.

Отметим, что среди победителей на постройку энергогенерирующих мощностей значится фирма, в которой партнерами выступают экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, подозреваемый в хищении государственных средств, и бизнесмен Томаш Фиала. И это неудивительно, ведь как писали "Комментарии", "зеленый тариф" означает гарантированную покупку государством производимой по нему электроэнергии.

Так, в настоящий момент тариф составляет 0,16 евро за 1 кВт/ч или почти 8 гривен, при цене за него для населения в 4,32 грн. и на открытом рынке от 5,4 до 7,3 грн. в начале года. Иными словами, производители электроэнергии по "зеленому тарифу" фактически получают супервыгодные условия для бизнеса, что привлекает в него олигархов и политиков.

Впрочем, не исключено что этот список вскоре может пополниться несостоявшимся политиком, экс-радикалом из "Правого сектора", которого некоторые называют "авторитетным" бизнесменом, Вячеславом Фурсой.

Братья Фурсы – агробизнесмены и производители 238 МВт электроэнергии, но лишь в теории

В украинской бизнес-среде братья Вячеслав и Геннадий Фурса известны, прежде всего, как агробизнесмены, и с ними связаны 7 различных коммерческих структур. Можно сказать, опорной структурой бизнеса братьев до войны являлось ООО "Агропромышленная компания "Магнат" (сфера деятельности – выращивание зерновых, уставной фонд – 27,2 млн грн.). Компания располагалась в Черниговской области и обрабатывала 10 000 гектаров.

Согласно данным информационно-аналитического сервиса YouControl, дела у компании идут просто превосходно – с 438 млн грн. в 2021-м году выручка фирмы выросла почти втрое, до 1 млрд. 265 млн грн. Тем не менее, братья официально вышли из капитала компании и теперь ею владеют их дети: 50% у дочери Вячеслава Фурсы – Алины, и по 25% у Андрея и Виктории, детей Геннадия Фурсы. Собственно, на них же по сути записаны и остальные фирмы братьев, в том числе те самые, которые будут строить электрогенерирующие мощности для украинцев.

И что бросается в глаза при изучении компаний-победителей конкурса – СП "Агродар" и агрохолдинг "Радосвит" — это их "аграрное" название (СП "Агродар" означает сельскохозяйственное предприятие), но в качестве сферы деятельности у них названо производство электроэнергии. При этом обе компании, учрежденные в одно время – в августе 2012 года, до сих пор были абсолютно неизвестны на рынке электроэнергии. Впрочем, объясняется вопрос очень просто:

- то самое СП "Агродар" (сфера деятельности – производство электроэнергии, уставной фонд – 374 млн грн.) по данным сервиса OpenDataBot сменило сферу деятельности 24 сентября 2024 года;

- ООО "Магнат-Энерго" (сфера деятельности – производство электроэнергии, уставной фонд – 270 млн грн.) сразу получило свои "энергетическое" название и сферу деятельности — производство электроэнергии, правда зарегистрировано предприятие было всего 12 месяцев назад – в январе 2025-го;

- агрохолдинг "Радосвит" (сфера деятельности – производство электроэнергии, уставной фонд – 14,5 млн грн.) также имеет ярко выраженное "аграрное" название, так что вероятно производство электроэнергии, как основной вид деятельности, появилось недавно – вероятно в конце 2024-го или начале 2025-го.

Интересно также и то, что перед решением о победителях 30 декабря, конкурсная комиссия по отбору генерирующей мощи собиралась последний раз 29 апреля, то есть она явно начала работу по данному отбору в начале 2025-го, а то и конце 2024-го. Иными словами, вероятнее всего СП "Агродар", агрохолдинг "Радосвит" и "Магнат-Энерго" создавались как "производители электроэнергии" именно под будущий конкурс на строительство электрогенерации. И ставка почему-то сыграла – из 316 МВт фирмы братьев построят 238 Мвт:

- "Агродар" построит 16,1 МВт в Черниговской области и 63,2 МВт в Ивано-Франковской области;

- агрохолдинг "Радосвит" построит 9,2 МВт в Киевской области и три объекта на 13,8 МВт, 40,9 МВт и 16,1 МВт в Черниговской области;

- "Магнат Энерго" построят один объект на 79 МВт в Ивано-Франковской области.

Электрогенерация для "криминального авторитета", экс-радикала из "Правого сектора" и кандидата "Нашего края" — чем известен Вячеслав Фурса

Но что из себя представляют будущие спасатели украинской энергетики братья Фурсы? Надо сказать, что старший из них – Вячеслав, куда более известен, правда пик его "популярности" пришелся на 2014-2015 годы и вряд ли эту славу можно назвать удачной. Скорее наоборот.

Так, официально биография братьев Вячеслава и Геннадия Фурсы вполне банальна и скучна: рождение в Вышгороде, учеба, затем занятие бизнесом. Вячеслав в 1986-1988 годах служил в Афганистане и вероятно приобрел некий боевой опыт, и сразу после армии занялся бизнесом. Его младший брат (разница 3 года) Геннадий, пошел по стопам брата в 1997-м году.

Начав свою карьеру в бизнесе сперва в сфере торговли топливом — ООО "Лига-М" (ныне банкрот) в родном Вышгороде, впоследствии братья занялись торговлей и агробизнесом. Но если Геннадий Фурса в целом оставался почти незаметным, то вот Вячеслав Фурса оставил немалый след в событиях 2014 года.

Впервые на страницы национальных СМИ Фурса-старший попал еще в мае 2014-го как руководитель штаба "Правого сектора" в Киевской области. Правда, как утверждали тогда в передаче "Гроші" на 1+1, в самом "Правом секторе" устами своего тогдашнего пресс-секретаря Борислава Березы, определенно так и не сказали, являлся ли сам Вячеслав Фурса тем, кем себя называл. Впрочем, в штабе организации его видели сами журналисты телеканала.

А некоторые жители Вышгорода и вовсе утверждали, что в 1990-х афганец Вячеслав Фурса был "криминальным авторитетом" города. Впрочем, доказательств тому, кроме слов некоторых жителей самого Вышгорода нет.

В интернете можно найти информацию, что Вячеслав Фурса якобы стрелял по милиционерам на Черниговщине и даже убил одного из них, но его "прикрыл" друг, будущий нардеп от запрещенной ныне ОПЗЖ и "серый кардинал" Киева Вадим Столар.

Как бы то ни было, в том же 2014-м году Вячеслав Фурса безуспешно баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но член партии "Правый сектор". В 2015-м году его амбиции поутихли, и он пытался стать депутатом Вышгородского горсовета от ныне запрещенной пророссийской партии "Наш край". К тому времени бизнесмен уже не был членом "Правого сектора" и перешел к их идеологическим врагам, хотя и не вступил в ряды "Нашего края".

За все действия Фурса-старший попал на сайт "Миротворец", где его обвинили во многих прегрешениях, в том числе фейковой службе в добробате "Киевская Русь" продлившейся 2 недели, за что он и якобы и был исключен из "Правого сектора".

Как утверждалось на том же сайте "Миротворец", Вячеслав Фурса мог быть вовлечен в различные махинации с залоговым имуществом принадлежавшей ему агрокомпании "Злагода". При этом по данным YouControl за предпринимателем в 2019-м году числились долги по Фонду гарантирования вкладов на 503 млн грн., а число открытых исполнительных производств по его долгам составило около 20. Правда теперь они закрыты.

Последний раз о Вячеславе Фурсе громко говорили в 2015 году, когда он был задержан как лидер "Всеукраинского батальонного братства" в ходе провокационного "штурма" Администрации Президента Украины 3 февраля. Тогда протестующие во главе с общественником требовали ввести военное положение и сменить руководство силового блока страны, но для самого инициатора это шествие негативных последствий не имело.

Последний всплеск общественно-политической активности Вячеслава Фурсы пришелся на октябрь 2015 года, когда он попытался стать депутатом Вышгородского горсовета, как известно – неудачно. С тех пор вместе с братом он сосредоточился на своем бизнесе, и как показывает пример компании "Магнат", семейное дело процветает под руководством младшего поколения семьи. Старшее же вероятно подыскивает новые перспективные направления для развития бизнеса и судя по конкурсу на строительство электрогенерации, делает это вполне успешно.