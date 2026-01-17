

















Нестача електроенергії через постійні удари Росії по енергетичній інфраструктурі поставила питання про необхідність відшкодування знищених потужностей. І передостаннього дня минулого 2025-го вдалося зробити перший крок на шляху до вирішення цього питання. Щоправда, ціна цього питання для держави і скарбниці може виявитися непідйомною. До того ж, ще й найбільше замовлення дісталося братам-бізнесменам із сумнівною репутацією.

«Зелений» тариф для колишнього радикала – хто вирішуватиме проблеми дефіциту електроенергії

316 Мегават для українців, але за золотою ціною

30 грудня Урядова комісія визначила переможцями 7 компаній, які загалом запропонували побудувати 316,4 МВт розподілених генеруючих потужностей на 14 об'єктах. При цьому найбільшими переможцями, які отримали право сукупно побудувати 7 таких об'єктів із загальною потужністю електрогенерації близько 238 МВт (69%), опинилися три компанії – СП "Агродар", агрохолдинг "Радосвіт" і "Магнат-Енерго". Усі компанії об'єднує той факт, що вони належать одним власникам – рідним братам В'ячеславу та Геннадію Фурсам.

При цьому, як підкреслив народний депутат України Олексій Кучеренко, який довгі роки пропрацював у сфері ЖКГ, у тому числі міністром з питань житлово-комунального господарства України, ці підряди надзвичайно вигідні переможцям конкурсу.

"Поясню – це дуже вигідні для інвесторів і проекти, що швидко окупаються, фінансування яких буде закладено в тариф "Укренерго" за принципом "зеленого тарифу" — гарантована оплата з фіксацією в євро. Тобто за все заплатить споживач!", — наголосив політик.

Зазначимо, що серед переможців на будівництво енергогенеруючих потужностей значиться фірма, в якій партнерами виступають екс-глава "Укренерго" Володимир Кудрицький, підозрюваний у розкраданні державних коштів та бізнесмен Томаш Фіала. І це не дивно, адже як писали "Коментарі" , "зелений тариф" означає гарантовану покупку державою електроенергії, що виробляється по ньому.

Так, зараз тариф становить 0,16 євро за 1 кВт/год або майже 8 гривень, за ціни за нього для населення 4,32 грн. та на відкритому ринку від 5,4 до 7,3 грн. на початку року. Іншими словами, виробники електроенергії за "зеленим тарифом" фактично отримують супервигідні умови для бізнесу, що приваблює до нього олігархів та політиків.

Втім, не виключено, що цей список незабаром може поповнитися політиком, що не відбувся, ексрадикалом з "Правого сектору", якого деякі називають "авторитетним" бізнесменом, В'ячеславом Фурсою.

Брати Фурси – агробізнесмени та виробники 238 МВт електроенергії, але лише в теорії

В українському бізнес-середовищі брати В'ячеслав та Геннадій Фурса відомі передусім як агробізнесмени, і з ними пов'язані 7 різних комерційних структур. Можна сказати, що опорною структурою бізнесу братів до війни було ТОВ "Агропромислова компанія "Магнат" (сфера діяльності – вирощування зернових, статутний фонд – 27,2 млн грн.). Компанія розташовувалась у Чернігівській області та обробляла 10 000 гектарів.

За даними інформаційно-аналітичного сервісу YouControl, справи у компанії йдуть просто чудово — з 438 млн. грн. 2021-го року виторг фірми зріс майже втричі, до 1 млрд. 265 млн грн. Тим не менш, брати офіційно вийшли з капіталу компанії і тепер нею володіють їхні діти: 50% у дочки В'ячеслава Фурси – Аліни та по 25% у Андрія та Вікторії, дітей Геннадія Фурси. Власне, на них же, по суті, записані й інші фірми братів, у тому числі ті, які будуватимуть електрогенеруючі потужності для українців.

І що впадає у вічі щодо компаній-переможців конкурсу – СП "Агродар" і агрохолдинг "Радосвіт" — це їхня "аграрна" назва (СП "Агродар" означає сільськогосподарське підприємство), але як сфера діяльності у них названо виробництво електроенергії. При цьому обидві компанії, засновані одночасно – у серпні 2012 року, досі були абсолютно невідомі на ринку електроенергії. Проте пояснюється питання дуже просто:

- те саме СП "Агродар" (сфера діяльності – виробництво електроенергії, статутний фонд – 374 млн. грн.) за даними сервісу OpenDataBot змінило сферу діяльності 24 вересня 2024 року;

- ТОВ "Магнат-Енерго" (сфера діяльності – виробництво електроенергії, статутний фонд – 270 млн грн.) одразу отримало свою "енергетичну" назву та сферу діяльності – виробництво електроенергії, щоправда зареєстроване підприємство було лише 12 місяців тому – у січні 2025-го;

- агрохолдинг "Радосвіт" (сфера діяльності – виробництво електроенергії, статутний фонд – 14,5 млн грн.) також має яскраво виражену "аграрну" назву, тому ймовірно виробництво електроенергії, як основний вид діяльності, з'явилося нещодавно – ймовірно наприкінці 2024-го або на початку 2025-го.

Цікаво також і те, що перед рішенням про переможців 30 грудня конкурсна комісія з відбору генеруючої потужності збиралася востаннє 29 квітня, тобто вона явно розпочала роботу з цього відбору на початку 2025-го, а то й наприкінці 2024-го. Іншими словами, найімовірніше СП "Агродар", агрохолдинг "Радосвіт" та "Магнат-Енерго" створювалися як "виробники електроенергії" саме під майбутній конкурс на будівництво електрогенерації. І ставка чомусь зіграла – з 316 МВт фірми братів збудують 238 МВт:

- "Агродар" збудує 16,1 МВт у Чернігівській області та 63,2 МВт в Івано-Франківській області;

- агрохолдинг "Радосвіт" збудує 9,2 МВт у Київській області та три об'єкти на 13,8 МВт, 40,9 МВт та 16,1 МВт у Чернігівській області;

– "Магнат Енерго" збудують один об'єкт на 79 МВт в Івано-Франківській області.

Електрогенерація для "кримінального авторитету", екс-радикала з "Правого сектору" та кандидата "Нашого краю" – чим відомий В'ячеслав Фурса

Але що являють собою майбутні рятувальники української енергетики брати Фурси? Треба сказати, що старший із них – В'ячеслав, куди більш відомий, щоправда, пік його "популярності" припав на 2014-2015 роки і навряд чи цю славу можна назвати вдалою. Скоріше навпаки.

Так, офіційно біографія братів В'ячеслава та Геннадія Фурси цілком банальна та нудна: народження у Вишгороді, навчання, потім заняття бізнесом. В'ячеслав у 1986-1988 роках служив в Афганістані і ймовірно набув якогось бойового досвіду, і відразу після армії зайнявся бізнесом. Його молодший брат (різниця 3 роки) Геннадій пішов стопами брата в 1997-му році.

Розпочавши свою кар'єру в бізнесі спочатку у сфері торгівлі паливом — ТОВ "Ліга-М" (нині банкрут) у рідному Вишгороді, згодом брати зайнялися торгівлею та агробізнесом. Але якщо Геннадій Фурса в цілому залишався майже непомітним, то В'ячеслав Фурса залишив чималий слід у подіях 2014 року.

Вперше на сторінки національних ЗМІ Фурса-старший потрапив ще у травні 2014 року як керівник штабу "Правого сектору" у Київській області. Щоправда, як стверджували тоді у передачі "Гроші" на 1 1, у самому "Правому секторі" вустами свого тодішнього прес-секретаря Борислава Берези, безумовно, так і не сказали, чи сам В'ячеслав Фурса був тим, ким себе називав. Утім, у штабі організації його бачили самі журналісти телеканалу.

А деякі жителі Вишгорода взагалі стверджували, що у 1990-х афганець В'ячеслав Фурса був "кримінальним авторитетом" міста. Втім, доказів тому, окрім слів деяких мешканців самого Вишгорода, немає.

В інтернеті можна знайти інформацію, що В'ячеслав Фурса нібито стріляв міліціонерами на Чернігівщині і навіть убив одного з них, але його "прикрив" друг, майбутній нардеп від забороненої нині ОПЗЖ та "сірий кардинал" Києва Вадим Столар.

Як би там не було, того ж 2014 року В'ячеслав Фурса безуспішно балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, але член партії "Правий сектор". 2015-го року його амбіції стихли, і він намагався стати депутатом Вишгородської міськради від нині забороненої проросійської партії "Наш край". На той час бізнесмен уже не був членом "Правого сектору" і перейшов до їхніх ідеологічних ворогів, хоч і не вступив до лав "Нашого краю".

За всі дії Фурса-старший потрапив на сайт "Миротворець", де його звинуватили у багатьох гріхах, у тому числі фейковій службі в добробаті "Київська Русь", яка тривала 2 тижні, за що він і нібито і був виключений з "Правого сектору".

Як стверджувалося на тому ж сайті "Миротворець", В'ячеслав Фурса міг бути залучений до різних махінацій із заставним майном агрокомпанії "Злагода", яка йому належала. При цьому за даними YouControl за підприємцем у 2019-му році значилися борги Фонду гарантування вкладів на 503 млн грн., а кількість відкритих виконавчих проваджень за його боргами становила близько 20. Щоправда, тепер вони закриті.

Востаннє про В'ячеслава Фурса голосно говорили у 2015 році, коли його було затримано як лідера "Всеукраїнського батальйонного братства" під час провокаційного "штурму" Адміністрації Президента України 3 лютого. Тоді протестувальники на чолі з громадським діячем вимагали запровадити військовий стан і змінити керівництво силового блоку країни, але для самого ініціатора ця хода негативних наслідків не мала.

Останній сплеск суспільно-політичної активності В'ячеслава Фурси припав на жовтень 2015 року, коли він спробував стати депутатом міськради Вишгороду, як відомо – невдало. З того часу він разом з братом зосередився на своєму бізнесі, і як показує приклад компанії "Магнат", сімейна справа процвітає під керівництвом молодшого покоління сім'ї. Старше ж, ймовірно, підшукує нові перспективні напрямки для розвитку бізнесу і, судячи з конкурсу на будівництво електрогенерації, робить це цілком успішно.