Будет ли электроэнергия в новом году – прогноз Минэнерго

Рубрики
МЕНЮ
Елена Бурдейная
Министерство энергетики прогнозирует, какая ситуация будет с генерацией в Украине после Нового года. Об этом говорится в информации, обнародованной пресс-службой ведомства.
Ровенская АЭС – иллюстративное фото из сети
Юрий Власенко, первый заместитель министра энергетики, 26 ноября 2021 г. привел данные по электроэнергетике в 2022 г. и топливу в 2021 г.
Прогнозируется рост генерации электрической энергии из всех источников, утверждает представитель министерства. Ориентировочно будет прирост на 2,5%, благодаря чему потребители дополнительно будут иметь до 161 млрд кВт-ч.
О текущей ситуации Юрий Василенко сообщил, что работает 13 из 15 энергоблоков атомных станций, а ТЭС получают достаточно топлива для работы. В частности, они в течение месяца должны получить 1,8 млн тонн угля, преимущественно – украинского. Доля импортного ископаемого топлива составляет всего 17%.
Предприятия отрасли, прогнозирует Власенко, будут наращивать производство в течение года следующим образом:
— атомные станции будут генерировать 52% энергии, что составит около 84 млрд кВт-ч. Между тем, согласно данным министерства за 10 месяцев 2021 г., их доля была больше и составляла 54% (69 млрд кВт-ч);
— доля возобновляемой энергетика возрастет на 21% и составит 15 млрд кВт-ч. В 2021 г. была доля почти 9% – 11 млрд кВт-ч;
— тепловые электростанции должны выработать 26% энергии – 42 млрд кВт-ч. За 10 месяцев 2021 г. они произвели 5% – почти 7 млрд кВт-ч.
Также министерство в "Прогнозном балансе на 2022 год" указывает, что единственно возможный импорт будет происходить из Восточной Европы – 257 млн кВт-ч. Планируется также экспорт в Молдову, Польшу и в другие европейские страны через "Бурштынский остров". Суммарно экспорт составит чуть больше 5 млрд кВт-ч.
Издание "Комментарии" ранее сообщало, что в Украине пришвартовался корабль, загруженный углем из США и Колумбии. Кому оно принадлежит – ДТЭК или государству – и кто о нем договорился – см. статью по ссылке.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости