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Будет ли электроэнергия в новом году – прогноз Минэнерго

Основная нагрузка – на атомной энергетике

сегодня, 17:44
Автор:

Елена Бурдейная
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Министерство энергетики прогнозирует, какая ситуация будет с генерацией в Украине после Нового года. Об этом говорится в информации, обнародованной пресс-службой ведомства.

Будет ли электроэнергия в новом году – прогноз Минэнерго

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Юрий Власенко, первый заместитель министра энергетики, 26 ноября 2021 г. привел данные по электроэнергетике в 2022 г. и топливу в 2021 г.

Прогнозируется рост генерации электрической энергии из всех источников, утверждает представитель министерства. Ориентировочно будет прирост на 2,5%, благодаря чему потребители дополнительно будут иметь до 161 млрд кВт-ч.

О текущей ситуации Юрий Василенко сообщил, что работает 13 из 15 энергоблоков атомных станций, а ТЭС получают достаточно топлива для работы. В частности, они в течение месяца должны получить 1,8 млн тонн угля, преимущественно – украинского. Доля импортного ископаемого топлива составляет всего 17%.

Предприятия отрасли, прогнозирует Власенко, будут наращивать производство в течение года следующим образом:

— атомные станции будут генерировать 52% энергии, что составит около 84 млрд кВт-ч. Между тем, согласно данным министерства за 10 месяцев 2021 г., их доля была больше и составляла 54% (69 млрд кВт-ч);

— доля возобновляемой энергетика возрастет на 21% и составит 15 млрд кВт-ч. В 2021 г. была доля почти 9% – 11 млрд кВт-ч;

— тепловые электростанции должны выработать 26% энергии – 42 млрд кВт-ч. За 10 месяцев 2021 г. они произвели 5% – почти 7 млрд кВт-ч.

Также министерство в "Прогнозном балансе на 2022 год" указывает, что единственно возможный импорт будет происходить из Восточной Европы – 257 млн кВт-ч. Планируется также экспорт в Молдову, Польшу и в другие европейские страны через "Бурштынский остров". Суммарно экспорт составит чуть больше 5 млрд кВт-ч.

Издание "Комментарии" ранее сообщало, что в Украине пришвартовался корабль, загруженный углем из США и Колумбии. Кому оно принадлежит – ДТЭК или государству – и кто о нем договорился – см. статью по ссылке.


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Источник: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=2E9692E78A2551D190B9C709C9C39BFE.app1?art_id=245605750&cat_id=35109
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