Кому принадлежит первый уголь, пришедший в Украину из-за границы – ДТЭК или государству

Пресс-служба частной компании ДТЭК информирует, что в страну прибыл корабль с углем для украинских ТЭС. Но на какие ТЭС оно пойдет – государственные или частные – это вопрос, который нужно уточнить.

Вклад госкомпании ПАО «Центрэнерго» в тепловую генерацию – 23% – иллюстративное фото из сети

20 ноября 2021 г. порт "Пивденный", расположенный в городе Южное Одесской области, принял корабль, привезший в Украину уголь из США и Колумбии. Топливо назначено государственной компании ПАО "Центрэнерго", хотя и пришло по заказу ДТЭК.

Судно, относящееся к классу "Панамакс", имеет на борту 60,5 тыс. тонн угля, который получат государственные ТЭС. Это – первый из семи кораблей, которые идут в Украину по заказу компании, являющейся собственностью холдинга System Capital Management со 100% акций Рината Ахметова. ДТЭК договорился с международными посредниками, чтобы суммарно в Украину поступило первых 470 тыс. тонн импорта: из США – пять поставок, из Колумбии – две поставки, – в каждой – от 40 до 75 тыс. тонн угля.

Суммарно ДТЭК законтрактовал газовый уголь из Польши, Казахстана и США в общем объеме 0,9 млн. тонн. Между тем, по информации министра энергетики Германа Галущенко, чтобы пережить зиму страна должна импортировать 3,5 млн. тонн. Прогнозируемое количество угля, необходимое для работы ТЭС с сентября 2021 г. по март 2022 г. — 16,7 млн тонн.

Собственная добыча ДТЭК, как указывается в пресс-релизе, в год запланирована в размере 17 млн тонн. Между тем, государственные шахты при проектной мощности 25 млн тонн/год в 2020 г. смогли предоставить "Центрэнерго" лишь 4,2 млн тонн.

Ильдар Салеев, гендиректор ДТЭК, сообщил, что частная компания поддерживает деятельность государственных ТЭС, когда на них заканчивается уголь. В частности, в октябре 50 тыс. тонн угля получили "Центрэнерго" и "Донбассэнерго". По его словам, мобилизованы усилия по максимуму, чтобы "поддержать государственную генерацию и стабильность украинской энергосистемы".

Издание "Комментарии" сообщает своим читателям, что по состоянию на 22 ноября 2021 г. по данным Минэнерго на государственных ТЭС не хватает гарантированных запасов в размере 93,1 тыс. тонн – то есть 60 тонн, которые поступили в порт "Южный", не хватит: 19 ,5 тыс. тонн не хватает в гарантированном запасе на Змиевской ТЭС, 23,1 тыс. тонн – на Трипольской ТЭС, 50,5 тыс. тонн – на Углегорской ТЭС.

Информацию от нардепа Андрея Геруса о ситуации с углем издание "Комментарии" публиковало ранее.





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