Сможет ли Украина получить газ через Турцию – Зеленский поговорил с Эрдоганом

Президенты Украины и Турции пообщались по телефону, обсудив ряд актуальных проблем безопасности, в том числе – и энергетической, сообщает пресс-служба.

Танкер для транспортировки сжиженного газа – иллюстративное фото из сети

Владимир Зеленский, Президента Украины, и Реджеп Таир Эрдоган, Президент Турецкой Республики, решили, что между странами будет происходить взаимодействие в энергетической сфере. Важна диверсификация поставок энергоресурсов.

Шмигаль, Премьер-министр Украины, ранее сообщал, что отечественные газохранилища содержат вдвое больше газа, чем обычно используется во время отопительного сезона – 18 м3. Между тем дашборды ПАО "Нефтегаз Украина" показывают, что в прошлом году в аналогичный период в подземные газовые хранилища (ПГХ) было закачано около 27 млрд м3. Там же видно, что уменьшился ряд показателей:

– транзит упал на 30%;

— импорт упал поразительно низко: в прошлом году он составлял 11,7 млрд м3, а сейчас – всего 272 тыс. м3.

Добыча собственного газа почти не изменилась – она составляет около 54 млрд. м3.

Если посмотреть на карту газопроводов, то становится очевидным: Украина не соединена прямым трубопроводом с Турцией, а Турция имеет путь, который поставляет газ из каспийских месторождений в Европу. Это так называемый трансбалканский трубопровод Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (сокращенно – TANAP), имеющий проектную мощность – 16 млрд м3.

С другой стороны, Турция интересует Украина как владелица четырех терминалов сжиженного газа (LNG-терминалов), суммарной мощностью 22,9 млрд м3.

Об этих возможностях пишет Ольга Белькова, представитель "Оператора ГТС Украины":

"Мы заинтересованы получить доступ к LNG, регазифицируемому на турецких LNG-терминалах, и получить доступ к каспийскому природному газу через транспортировку по территории Турции".

В Украине своего LNG-терминала нет, хотя были попытки его построить. Сейчас уже 40% продающегося в мире газа — это именно сжиженный газ.

Издание "Комментарии" ранее сообщало, что нового придумали в "Газпроме", чтобы продолжить шантажировать Европу дефицитом газа.

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