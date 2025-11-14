Блэкаута в Украине пока нет: в Раде рассказали о худшем сценарии

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Украине продолжают применять ограничения электроснабжения – ситуация в энергосистеме Украины остается сложной из-за вражеских обстрелов.
Блэкаут. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Алексей Кучеренко прокомментировал ситуацию в энергосистеме.
По его словам, блэкаут произошел один раз — 23 ноября 2022 года в результате мощного ракетного удара и управленческих ошибок тогдашнего руководства НЭК "Укрэнерго".
Народный депутат пояснил: то, что есть сегодня, — это временные плановые или аварийные ограничения энергоснабжения в связи с повреждениями систем передачи электроэнергии и временным дефицитом генерирующих мощностей в связи с повреждениями, погодными условиями и другими факторами.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска пытаются "выбить" энергетику Украины. Эксперты предполагают, что цель врага — разбалансировать систему и вызвать каскадную аварию, которую принято называть блэкаутом.
В АО "Полтаваоблэнерго" сообщили о возникновении форс-мажорных обстоятельств 8 ноября 2025 (около 5 часов утра). Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко объяснил, что это уже речь, о полноценном региональном блэкауте внутри страны. Он пояснил, что компания не может получать электрическую энергию из объединенной энергетической системы, включая достойное качество.