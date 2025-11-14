logo

Блэкаута в Украине пока нет: в Раде рассказали о худшем сценарии

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко прокомментировал ситуацию в энергосистеме Украины

14 ноября 2025, 16:45
Автор:
Кречмаровская Наталия

В Украине продолжают применять ограничения электроснабжения – ситуация в энергосистеме Украины остается сложной из-за вражеских обстрелов.

Блэкаута в Украине пока нет: в Раде рассказали о худшем сценарии

Блэкаут. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко прокомментировал ситуацию в энергосистеме.

"Считаю, что истерики и спекуляции сегодня смертельно опасны для страны. "Блэкаут" — это аварийный, стихийный и неконтролируемый развал энергосистемы на "острова", — пояснил политик.

По его словам, блэкаут произошел один раз — 23 ноября 2022 года в результате мощного ракетного удара и управленческих ошибок тогдашнего руководства НЭК "Укрэнерго".

Народный депутат пояснил: то, что есть сегодня, — это временные плановые или аварийные ограничения энергоснабжения в связи с повреждениями систем передачи электроэнергии и временным дефицитом генерирующих мощностей в связи с повреждениями, погодными условиями и другими факторами.

"Это тоже очень неприятно для потребителей, но это точно не "блэкаут". Спекулировать на этом могут или невежды или провокаторы", — пояснил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска пытаются "выбить" энергетику Украины. Эксперты предполагают, что цель врага — разбалансировать систему и вызвать каскадную аварию, которую принято называть блэкаутом.

В АО "Полтаваоблэнерго" сообщили о возникновении форс-мажорных обстоятельств 8 ноября 2025 (около 5 часов утра). Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко объяснил, что это уже речь, о полноценном региональном блэкауте внутри страны. Он пояснил, что компания не может получать электрическую энергию из объединенной энергетической системы, включая достойное качество.




Источник: https://www.facebook.com/100003767320921/posts/3758499254285615/?rdid=XTtAUOmwyhd47LId
