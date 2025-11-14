Блекауту в Україні поки немає: у Раді розповіли про найгірший сценарій

В Україні продовжують застосовувати обмеження електропостачання — ситуація в енергосистемі України залишається складною через ворожі обстріли.

Блекаут. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Олексій Кучеренко прокоментував ситуацію в енергосистемі.

“Вважаю що істерики та спекуляції сьогодні смертельно небезпечні для країни. “Блекаут” це аварійний, стихійний та неконтрольований розвал енергосистеми на “острови”, — пояснив політик.

За його словами, блекаут стався один раз — 23 листопада 2022 року внаслідок потужного ракетного удару та управлінських помилок тодішнього керівництва НЕК “Укренерго”.

Народний депутат пояснив: те що є сьогодні — це тимчасові планові або аварійні обмеження енергопостачання у звʼязку з пошкодженнями систем передачі електроенергії та тимчасовим дефіцитом генеруючих потужностей у звʼязку з пошкодженнями, погодними умовами та іншими факторами.

“Це теж дуже неприємно для споживачів, але це точно не “блекаут”. Спекулювати на цьому можуть або невігласи або провокатори”, — пояснив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські війська намагаються “вибити” енергетику України. Експерти припускають, що мета ворога — розбалансувати систему та спричинити каскадну аварію, яку заведено називати блекаутом.

У АТ “Полтаваобленерго” повідомили про виникнення форс-мажорних обставин 8 листопада 2025 року (близько 5 години ранку). Засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко пояснив, що це вже мова, про повноцінний регіональний блекаут всередині країни. Він пояснив, що компанія не може отримувати електричну енергію з об'єднаної енергетичної системи, у тому числі належної якості.