Будет ли мобильная связь при отключении света в Украине: в Минцифре рассказали детали

Маламура Сергій
Украинские мобильные операторы готовы обеспечивать бесперебойную связь при масштабных отключениях электроэнергии. Об этом рассказала начальник отдела развития мобильной связи Министерства цифровой трансформации Надежда Бабич.
Мобильная связь. Фото: из открытых источников
"Операторы готовы. Но правила работы сетей мобильной связи во время отключений не публичная информация, ведь они определены решением Ставки верховного главнокомандующего", — сказала представительница Минцифры в комментарии телеканалу "Киев 24".
По словам Надежды Бабич, ныне мобильные операторы и провайдеры совместно с органами государственной власти работают над выполнением нового решения Ставки для того, чтобы обеспечить стабильную мобильную связь при длительных отключениях света.
В то же время представитель Минцифры не раскрывает деталей о проценте базовых станций, которые должны работать во время таких отключений и в каких регионах.
"Были предварительные требования, установленные летом, операторы выполнили их на сто процентов. Но в октябре эти требования повысились. Будет также перераспределение существующих альтернативных источников операторов с акцентом на прифронтовые территории", – добавила Бабич.