Будет ли мобильная связь при отключении света в Украине: в Минцифре рассказали детали

Украинские мобильные операторы готовы обеспечивать бесперебойную связь при масштабных отключениях электроэнергии. Об этом рассказала начальник отдела развития мобильной связи Министерства цифровой трансформации Надежда Бабич.

Мобильная связь. Фото: из открытых источников

"Операторы готовы. Но правила работы сетей мобильной связи во время отключений не публичная информация, ведь они определены решением Ставки верховного главнокомандующего", — сказала представительница Минцифры в комментарии телеканалу "Киев 24".

По словам Надежды Бабич, ныне мобильные операторы и провайдеры совместно с органами государственной власти работают над выполнением нового решения Ставки для того, чтобы обеспечить стабильную мобильную связь при длительных отключениях света.

В то же время представитель Минцифры не раскрывает деталей о проценте базовых станций, которые должны работать во время таких отключений и в каких регионах.

"Были предварительные требования, установленные летом, операторы выполнили их на сто процентов. Но в октябре эти требования повысились. Будет также перераспределение существующих альтернативных источников операторов с акцентом на прифронтовые территории", – добавила Бабич.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", накануне враг нанес удары по энергообъектам в нескольких регионах Украины. В результате на утро были обесточены потребители в Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях. Энергетики сообщили, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить повреждения и заживить всех потребителей. До конца суток действуют графики почасовых отключений объемом от двух до четырех очередей. В регионах, где применяются почасовые обесточивания, действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.