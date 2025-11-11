Чи буде мобільний зв'язок під час відключень світла в Україні: у Мінцифри розповіли деталі

Українські мобільні оператори готові забезпечувати безперебійний зв'язок під час масштабних відключень електроенергії. Про це розповіла начальник відділу розвитку мобільного зв’язку Міністерства цифрової трансформації Надія Бабич.

Мобільний зв'язок. Фото: з відкритих джерел

"Оператори готові. Але правила роботи мереж мобільного зв’язку під час відключень не є публічною інформацією, адже вони визначені рішенням Ставки верховного головнокомандувача", — сказала представниця Мінцифри у коментарі телеканалу "Київ 24".

За словами Надії Бабич, нині мобільні оператори та провайдери спільно з органами державно влади працюють над виконанням нового рішення Ставки для того, аби забезпечити стабільний мобільний зв’язок під час тривалих відключень світла.

Водночас представниця Мінцифри не розкриває деталей про відсоток базових станцій, які повинні працювати під час таких відключень та в яких регіонах.

"Були попередні вимоги, встановлені влітку, оператори їх виконали на сто відсотків. Але в жовтні ці вимоги підвищили. Буде також перерозподіл наявних альтернативних джерел операторів з акцентом на прифронтові території", — додала Бабич.

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", напередодні ворог завдав ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах України. Внаслідок цього на ранок були знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Енергетики повідомили, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше усунути пошкодження та заживити усіх споживачів. До кінця доби діють графіки погодинних відключень обсягом від двох до чотирьох черг. У регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діють також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.