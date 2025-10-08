logo

Что происходит с энергосистемой по состоянию на 8 октября: будут ли графики отключений
Что происходит с энергосистемой по состоянию на 8 октября: будут ли графики отключений

Россия снова продолжает обстрелы украинской энергосистемы

8 октября 2025, 10:39
Автор:
Недилько Ксения

Враг нанес удары по энергетическим объектам Черниговщины и Днепропетровщины. Сложней остается ситуация на Черниговщине. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минэнерго.

Осуществляется комплекс мер по обеспечению стабильного функционирования энергосистемы.

По состоянию на 8 октября в Черниговской области действуют ограничения потребления электроэнергии.

"Энергосистема готовится к зимнему сезону: выполняются ремонтные и модернизационные работы на объектах, скапливаются необходимые запасы оборудования, усиливается защита ключевой инфраструктуры. Все эти шаги направлены на обеспечение украинцев надежной поставкой электроэнергии и тепла.

Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", – отмечают в Министерстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сейчас в Украине начинается волна атак по энергосистеме. Только на этот раз Россия к этому подходит более "подготовлено", удары происходят и по газу и по линиям электропередач. оккупанты атакуют транспортные пути, железную дорогу и т.д.

Восстановление энергетики требует средств, а долги по ЖКХ составляют миллионы гривен, тем временем в Украине действует мораторий на повышение тарифов на ЖКХ на период военного положения и 6 месяцев после завершения, в том числе на газ. Правильно ли это решение сейчас, когда нужны средства на восстановление энергетики? Или сейчас важнее защитить население, страдающее от войны? На эти вопросы для портала "Комментарии" ответила член комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ, народная депутат Украины Инна Совсун.



