Що відбувається з енергосистемою станом на 8 жовтня: чи будуть графіки відключень
Що відбувається з енергосистемою станом на 8 жовтня: чи будуть графіки відключень

Росія знову продовжує обстріли української енергосистеми

8 жовтня 2025, 10:39
Автор:
Недилько Ксения

Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Чернігівщини та Дніпропетровщини. Найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Міненерго.

Що відбувається з енергосистемою станом на 8 жовтня: чи будуть графіки відключень

Що відбувається з енергосистемою станом на 8 жовтня: чи будуть графіки відключень

Здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми.

Станом на 8 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії.

"Енергосистема готується до зимового сезону: виконуються ремонтні та модернізаційні роботи на об’єктах, накопичуються необхідні запаси обладнання, посилюється захист ключової інфраструктури. Усі ці кроки спрямовані на забезпечення українців надійним постачанням електроенергії та тепла.

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", – наголошують у Міністерстві.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що наразі в Україні починається хвиля атак по енергосистемі. Тільки цього разу Росія до цього підходить більш "підготовлено", удари відбуваються і по газу, і по лініях електропередач. Окупанти атакують транспортні шляхи, залізницю тощо.

Відновлення енергетики потребує коштів, а борги за ЖКГ становлять мільйони гривень, тим часом в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на ЖКГ на період воєнного стану та 6 місяців після завершення, зокрема на газ. Чи слушне це рішення зараз, коли потрібні кошти на відновлення енергетики? Або зараз важливіше захистити населення, яке і так страждає від війни? На ці питання для порталу "Коментарі" відповіла член комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП, народна депутатка України Інна Совсун.



