Это не только удары РФ: в ВР объяснили, почему часть украинцев без света

Народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк утверждает, что часть украинцев осталась без света не только из-за российских атак, но и благодаря "коррупции Миндича". По его словам, это связано с тем, что 2-й блок Хмельницкой АЭС с начала полномасштабной войны не работает на полную мощность.

Украина могла генерировать больше электроэнергии. Фото из открытых источников

Ярослав Железняк считает, что Украина могла генерировать значительно больше электроэнергии, если бы Хмельницкая АЭС работала во всю силу.

"А вот вам "отличная" история, как сейчас мы из-за коррупции Миндича сидим без света. Итак, если коротко, 2 блок Хмельницкой АЭС с марта 2022 года не работает на полную мощность. Почти 500 МВт минус", — пишет Железняк.

По его словам, в 2022-2023 годах "Энергоатом" пытался провести тендер на ремонт турбины, необходимый для возобновления работы блока, но процесс сопровождался странными действиями. Железняк утверждает, что первый тендер предусматривал участие иностранной компании с "российским следом" на сумму около 700 млн гривен, который был обжалован.

На втором конкурсе уже победило украинское государственное предприятие по цене вдвое ниже, чем в предыдущем тендере. Однако вместо заключения контракта "Энергоатом" неожиданно отменил закупку, заявив о якобы отсутствии средств.

"Но так как с таким подходом "домашнее задание в 10-15%" (откаты) не выполнить, то Энергоатом просто…. отменило тендер по ремонту турбины по формулировке "нет денег". Поэтому через ту турбину чуть больше половины получаем от номинальной мощности атомного блока. Это несколько часов света во время его тотального дефицита…", — объясняет нардеп.

Железняк добавил, что "сейчас вы знаете фамилии благодаря кому" это произошло, имея в виду фигуранта скандала с коррупцией в энергетике Тимура Миндича, а также бывшего главу Минэнерго Германа Галущенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названы имена всех, кому НАБУ объявило подозрения по делу "Мидас". Кого задержали, а кто бежал из страны.

Также "Комментарии" писали, что Украина в ноябре продолжает передавать электроэнергию странам Европы.