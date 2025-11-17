Это не только удары РФ: в ВР объяснили, почему часть украинцев без света

Рубрики
Народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк утверждает, что часть украинцев осталась без света не только из-за российских атак, но и благодаря "коррупции Миндича". По его словам, это связано с тем, что 2-й блок Хмельницкой АЭС с начала полномасштабной войны не работает на полную мощность.
Ярослав Железняк считает, что Украина могла генерировать значительно больше электроэнергии, если бы Хмельницкая АЭС работала во всю силу.
По его словам, в 2022-2023 годах "Энергоатом" пытался провести тендер на ремонт турбины, необходимый для возобновления работы блока, но процесс сопровождался странными действиями. Железняк утверждает, что первый тендер предусматривал участие иностранной компании с "российским следом" на сумму около 700 млн гривен, который был обжалован.
На втором конкурсе уже победило украинское государственное предприятие по цене вдвое ниже, чем в предыдущем тендере. Однако вместо заключения контракта "Энергоатом" неожиданно отменил закупку, заявив о якобы отсутствии средств.
Железняк добавил, что "сейчас вы знаете фамилии благодаря кому" это произошло, имея в виду фигуранта скандала с коррупцией в энергетике Тимура Миндича, а также бывшего главу Минэнерго Германа Галущенко.
Также "Комментарии" писали, что Украина в ноябре продолжает передавать электроэнергию странам Европы.